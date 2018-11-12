Kirazlık Camisi'nde Sona Yaklaşıldı

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Kirazlık Mahallesi'nde yapımına devam edilen Kirazlık Camisi'nin yakında cemaat ile buluşacağını söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin ile Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Tekkeköy Kirazlık Mahallesi'nde yapımında sona gelinen Kirazlık Camisi'nde incelemelerde bulundu.

İnceleme esnasında çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Togar, Kirazlık Mahalle sakinlerinin cami talebinin anında çözüme kavuşturulduğunu söyledi. Samsun-Çarşamba devlet yolu farklı seviyeli kavşak köprüleri ve yol çalışmaları kapsamında yol üzerinde kalan Kirazlık Camisi'ni mecburen bulunduğu yerden taşınmak zorunda kaldıklarını aktaran Togar, "Yol üzerinde kaldığı için kaldırılan cami cemaatimize acilen yeni bir cami kazandırabilmek için girişimlerde bulunduk. Mahalle sakinlerimiz ile toplantılar yaptık ve sonunda şimdiki yeri bulduk. Büyükşehir Belediyemiz ile koordineli hareket ederek burada cami yapılması yönünde çalışmalar yürüttük. Kirazlık Mahallesi sakinlerimizle yürütmüş olduğumuz istişareler neticesinde cami cemaatimizin talebini yerine getirmiş olduk. Bugün Büyükşehir Belediye Başkanımız Zihni Şahin ile birlikte yapımında sona gelinen Kirazlık Camimizde incelemelerde bulunduk. Camimiz çok yakında cemaati ile buluşacak" dedi. - SAMSUN