Kiraz kilo aldırır mı? Kiraz yemek kilo aldırır mı, ne kadar yemeliyiz?
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Kiraz kilo aldırır mı? Kiraz yemek kilo aldırır mı, ne kadar yemeliyiz?

Kiraz kilo aldırır mı? Kiraz yemek kilo aldırır mı, ne kadar yemeliyiz?
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Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte yaz meyveleri de çıkmaya başladı. Yaz meyvelerinden olan kiraz hakkında araştırmalar başladı. Formuna dikkat edenler kirazın kilo aldırıp aldırmadığını merak ediyor. Uzmanların görüşleri çerçevesinde kiraz hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Kiraz kilo aldırır mı? Kiraz yemek kilo aldırır mı, ne kadar yemeliyiz? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte yaz meyveleri de çıkmaya başladı. Yaz meyvelerinden olan kiraz hakkında araştırmalar başladı. Formuna dikkat edenler kirazın kilo aldırıp aldırmadığını merak ediyor. Uzmanların görüşleri çerçevesinde kiraz hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Kiraz kilo aldırır mı? Kiraz yemek kilo aldırır mı, ne kadar yemeliyiz? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KİRAZ KİLO ALDIRIR MI?

Yaz aylarında en çok tercih edilen meyvelerden biri olan kiraz, hem lezzetli oluşuyla hem de içinde barındırdığı vitamin ve minerallerle beslenmemiz açısından önemli bir yeri vardır. Her yiyecek ve içecekte olduğu gibi kirazda da porsiyon kontrolü önemlidir. Abartıya kaçmadan yeteri kadar alındığında vücudumuza yararı olacak ve bunula birlikte kilo aldırmayacaktır. Aksi halde gereğinden fazla yenen kiraz içinde bulunan şekerden dolayı kilo aldırır. Bununla birlikte içinde bulunan liflerin yoğunluğundan dolayı da tokluk hissi verir.

KİRAZ YEMEK KİLO ALDIRIR MI, NE KADAR YEMELİYİZ?

Kiraz mutlaka yenmesi gereken meyveler arasında yer alır. Çünkü içinde bulunan A, C ve B vitaminleri, potasyum, magnezyum, sodyum, kireç ve demir gibi mineraller bulunmaktadır.

Yaklaşık olarak 12 tane kiraz 70 kaloridir. BU miktarda kirazı akşam yemeklerinde tüketilebilir.

Kirazı tek başına tüketmek yerine yanında yağsız proteinli besinler de tüketmek gerekir. Çünkü şekerli bir meyve olan kiraz tek başına yenirsekan şekerimizi yükseltebilir.

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