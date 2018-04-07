Kiraz'ın İlk Kadın Başkanına 4. Yıl Kutlaması

Kiraz Belediyesi personeli, 2014 Mart ayında yapılan seçimde Kiraz Belediye Başkanı seçilen Saliha Özçınar'ın başkanlığının dördüncü yılını kutladı.

Kiraz'ın ilk kadın belediye başkanı olan Özçınar, göreve seçilmesinin 4. yılı dolayısıyla belediye personeli sürpriz kutlama düzenledi.

Belediye personeli, Özçınar'ın başkan oluşunun 4. yılını pasta keserek kutladı.

Özçınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, " 7 Nisan 2014'te mazbatamı aldım ve Kiraz'ın ilk kadın belediye başkanı oldum, bugün 7 Nisan 2018. Mesai arkadaşlarım bunu unutmamış ve güzel bir sürpriz hazırlamışlar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Her şeyden önce biz bir aileyiz. Hedef 2019." dedi.