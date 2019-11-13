Kiraz'da vahşet; Çifte silahla ev basıp, 4 akrabasını öldürdü (2)
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Kiraz'da vahşet; Çifte silahla ev basıp, 4 akrabasını öldürdü (2)

CENAZELER ADLİ TIP KURUMU'NA GETİRİLDİİzmir'in Kiraz ilçesinde, Murat A.'nın silahlı saldırısı sonucu yaşyamını yitiren İbrahim A. (45), eşi Döndü A. (40), oğlu Kemal A. (16) ile kardeşi Erol A.'nın (36) cenazeleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na getirildi.

13.11.2019 23:37 | Son Güncelleme: 13.11.2019 23:37
Kiraz'da vahşet; Çifte silahla ev basıp, 4 akrabasını öldürdü (2)

CENAZELER ADLİ TIP KURUMU'NA GETİRİLDİ

'in ilçesinde, Murat A.'nın silahlı saldırısı sonucu yaşyamını yitiren İbrahim A. (45), eşi Döndü A. (40), oğlu Kemal A. (16) ile kardeşi Erol A.'nın (36) cenazeleri, savcının incelemesinin ardından 'na getirildi. Cenazeler, yapılacak olan otopsinin ardından hayatını kaybedenlerin yakınlarına teslim edilecek. 

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,  

 


Kaynak: DHA
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