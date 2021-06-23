Kiraz ağacından düşen eski muhtar öldü
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Kiraz ağacından düşen eski muhtar öldü

Kiraz ağacından düşen eski muhtar öldü
Demirören Haber Ajansı / Yaşar Falcı - Haberler | Güncel

TRABZON'un Of ilçesinde, kiraz toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düşen eski muhtar Salih Hacıbektaşoğlu (68), hayatını kaybetti.

TRABZON'un Of ilçesinde, kiraz toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düşen eski muhtar Salih Hacıbektaşoğlu (68), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Fındıkoba Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallenin eski muhtarlarından Salih Hacıbektaşoğlu, kiraz toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybedip, yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan Hacıbektaşoğlu, ailesi tarafından kaldırıldığı Of Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar Falcı

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