Kıran-6 operasyonu başladı
Haberler » Güncel » Kıran-6 operasyonu başladı - Haber

Kıran-6 operasyonu başladı

-Ekiplerin helikoptere binmesi -Helikopterin kırsalda uçması -Patlamaların gerçekleştirilmesi İçişleri Bakanlığınca, Van, Hakkari, Şırnak kırsalında jandarma, polis ve güvenlik korucularından oluşan 2360 personelle Kıran-6 operasyonu başlatıldı.

13.11.2019 09:39 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:41
Kıran-6 operasyonu başladı

-Ekiplerin helikoptere binmesi

-Helikopterin kırsalda uçması

-Patlamaların gerçekleştirilmesi

İçişleri Bakanlığınca, , , Şırnak kırsalında jandarma, polis ve güvenlik korucularından oluşan 2360 personelle Kıran-6 operasyonu başlatıldı

Kaynak: AA

Haber Videosu: Kıran-6 operasyonu başladı
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et