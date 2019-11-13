Kıran-6 operasyonu başladı
-Ekiplerin helikoptere binmesi -Helikopterin kırsalda uçması -Patlamaların gerçekleştirilmesi İçişleri Bakanlığınca, Van, Hakkari, Şırnak kırsalında jandarma, polis ve güvenlik korucularından oluşan 2360 personelle Kıran-6 operasyonu başlatıldı.
13.11.2019 09:39 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:41
-Ekiplerin helikoptere binmesi
-Helikopterin kırsalda uçması
-Patlamaların gerçekleştirilmesi
İçişleri Bakanlığınca, Van, Hakkari, Şırnak kırsalında jandarma, polis ve güvenlik korucularından oluşan 2360 personelle Kıran-6 operasyonu başlatıldı
Kaynak: AA
Haber Videosu: Kıran-6 operasyonu başladı