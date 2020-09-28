Kiralık katil olarak gösterilen Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, Emre Aşık'ı öldürtüp etini domuzlara yedirtecekti

Yağmur Aşık, eşi Emre Aşık'ı öldürmesi için kiralık katil olarak tuttuğu ileri sürülen Erdi Sungur, bugün katıldığı canlı yayında kan donduran itiraflarda bulundu. Sungur, "Yağmur, Emre'yi öldürtüp domuzlara yedirtecekti" diyerek ağızları açık bıraktı.

Yağmur Aşık, Emre Aşık'ı öldürmek için kiralık katil olarak tuttuğu iddia edilen Erdi Sungur, Beyaz TV'de Seren Serengil ve Arto'nun Söylemezsem Olmaz programına konuk oldu. Canlı yayında cinayet planını itiraf eden Sungur, pes dedirtti.

CİNAYET PLANINI İTİRAF ETTİ

Eski futbolcu Emre Aşık'la çekişmeli boşanma aşamasında olan Yağmur Aşık, üç ay önce Düzce'de cezaevi firarisi Erdi Sungur'la jandarmadan kaçarken gözaltına alındı. Erdi Sungur, Yağmur Aşık'ın kendisini Emre Aşık'ı öldürtmek için tuttuğunu itiraf etti. Sungur, Yağmur Aşık'ı cinayet planı yaptığını hatta Emre Aşık'ın gömülmesi için yer bile baktığını söyledi.

"EMRE AŞIK'IN ETİNİ DOMUZLARA YEDİRTECEKTİ"

Bugün Söylemezsem Olmaz'da itiraflarına devam eden Erdi Sungur, Yağmur Aşık'ın öldürtmek istediği Emre Aşık'ın cansız bedenini domuzlara yedirteceklerini itiraf etti. Sungur'un anlattıkları ise herkesi şaşkına çevirdi.