Kiraladıkları evde kumar oynarken yakalandılar
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Kiraladıkları evde kumar oynarken yakalandılar

Kiraladıkları evde kumar oynarken yakalandılar
İhlas Haber Ajansı / İsmet Cep - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kiraladıkları bir evde kumar oynayan ve oynatan şüpheliler Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin düzenledikleri operasyonla suçüstü yakalandılar.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kiraladıkları bir evde kumar oynayan ve oynatan şüpheliler Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin düzenledikleri operasyonla suçüstü yakalandılar.

Edinilen bilgiye göre, Kasımpaşa Mahallesi Ahçılar Sokak'ta bir evde kumar oynandığı ihbarı alan Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Evi takibe alan ekipler, savcılıktan alınan arama kararı sonrasında eve operasyon düzenlediler. Ekipler eve girdiklerinde kumar oynayan 6 kişiyi kıskıvrak yakalarken, evde yapılan aramalarda destelerle iskambil kağıtları, yapboz ve para ele geçirildi. A.S. isimli şahsa 'Kumar oynatmak için yer temin etmek ve imkan sağlamak suçundan' işlem yapıldı. Diğer 5 kişiye ise kumar oynamak, sosyal mesafe kuralına uymamak, usulüne uygun maske takmamak kabahatler kanununca ilgili maddelerince adli ve idari işlem uygulandı. - BİLECİK

Kiraladıkları evde kumar oynarken yakalandılar
Kiraladıkları evde kumar oynarken yakalandılar
Kiraladıkları evde kumar oynarken yakalandılar
Kiraladıkları evde kumar oynarken yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmet Cep

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