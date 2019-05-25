Sinirli Vatandaş, Kira Parasını Yutan ATM'yi Yumrukladı
Ankara'da bir kişi evinin kira parasını yutan ATM'yi yumrukladı. İfadesi alınmak üzere karakola götürülen vatandaş, müşteri hizmetlerinin kendisine "Vur kır" dediğini ileri sürdü.
Başkent Ankara'da bir kişi, ev kirasını yatırmak istediği sırada parayı yutan ATM'yi yumrukladı.
Alınan bilgiye göre, Samet Kurt isimli bir kişi Sincan Tandoğan Mahalles Billur Sokak'ta bulunan ATM'de ev sahibinin hesabına kirasını yatırmak istedi. ATM kira parasını yutunca Samet Kurt müşteri hizmetlerini aradı.
MÜŞTERİ HİZMETLERİNİN "VUR KIR" DEDİĞİNİ İLERİ SÜRDÜ
Kurt, müşteri hizmetleri ile tartışarak kendisine 'vur kır" dediklerini öne sürdü. Bunun üzerine öfkesine hakim olamayan vatandaş Bankamatiği yumrukladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşı ifadesini almak üzere karakola götürdü.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (15)
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adam hakli, türkiyedeki bankara iyi bir ceki düzen verilmesi gerekiyorCevap Yaz 15 1 Yayından Kaldır
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şiddete hayır:)Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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AKILSIZA BAK AKILSIZA MÜŞTERİ SERVİSİNDEN KIR DAĞIT PARÇALA DEMİŞLER ODA YAPMIŞ. İYİKİ KENDİNİ AS DEMEMİŞLER. KENDİNİ AS DESELERDİ DEMEK Kİ KENDİSİNİ ASACAKTI. BRE CAHİL BRE DENSİZ!Cevap Yaz 7 15 Yayından Kaldır
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müsteri hizmetlerii telefon görüşmesi dinlenmmeliiiCevap Yaz 15 Yayından Kaldır
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Kimbilir adamın cebinde belkide başka para yok parayı geri vermeleri 15günü geçiyor ev sahibide anlayışsızsa yazık valla millet ne hale geldiCevap Yaz 25 4 Yayından Kaldır
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