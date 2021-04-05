KİPTAŞ'ın Eyüpsultan'daki kentsel dönüşüm projesi İBB önünde protesto edildi

Eyüpsultan'daki kentsel dönüşüm projesiyle ilgili KİPTAŞ'la anlaşmayan bazı vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) karşısında toplanarak protesto gösterisinde bulundu.

Eyüpsultan'daki kentsel dönüşüm projesiyle ilgili KİPTAŞ'la anlaşmayan bazı vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) karşısında toplanarak protesto gösterisinde bulundu.

Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi'nde riskli alan ilan edilen bölgede kentsel dönüşüm çalışması başlatan KİPTAŞ'la anlaşamayan 134 hane, İBB karşısındaki parkta bir araya gelerek protestoda bulundu.

Protestocular adına açıklama yapan Yeşilpınar Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Hayrullah Türkoğlu, sabah saatlerinde gelen belediye ekiplerinin elektrik, su ve doğalgazlarını kestiğini belirterek mağdur olduklarını söyledi.

Kendilerine, kesintilerle ilgili tebligat yapılmadığını öne süren Türkoğlu, "Pandemi dolayısıyla 13-14 hane karantina sebebiyle sokağa çıkamıyor. Yaşlı insanlar, bir hafta önce doğum yapmış kadın var. Bu nasıl bir adalet? Biz kentsel dönüşüme karşı çıkmıyoruz, rantsal dönüşüme karşıyız. Üçte iki çoğunluğumuzu yok sayarak, dayatma yapıyorlar." şeklinde konuştu.

Mahalle sakinlerinin uzlaşmadan yana olduğunu ifade eden Türkoğlu, ancak KİPTAŞ yetkililerinin uzlaşmaya yanaşmadığını savundu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçimden önce kendileriyle görüşerek söz verdiğini iddia eden Türkoğlu, şunları kaydetti:

"İmamoğlu bize 'Adaletsiz iş yapmayacağım' dedi. Buna ilişkin de elimizde imzalı bir taahhütnamesi var. Sözünde durmasını bekliyoruz. 100 metrekare dairesi olan bir arkadaşımın kullanım alanı 47 metrekareye düşürülüyor. Ortak alanlardan da bizleri borçlandırıp haklarımızı yok sayıyorlar. Buralar parsel yapılar olarak bize satıldı, biz işgalci değiliz."

Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi'nde bugün kentsel dönüşüm projesini hayata geçirmek amacıyla elektrik, su ve doğalgaz bağlantılarını kesmek isteyen belediye ekipleri ile vatandaşlar arasında gerginlik yaşanmış, çıkan arbedeye müdahale eden polis bazı vatandaşları gözaltına almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken