Kınık'ta Tibbi Ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursiyerleri İlk Ürünleri Yerinde İnceledi
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Kınık'ta Tibbi Ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursiyerleri İlk Ürünleri Yerinde İnceledi

Kınık'ta Tibbi Ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursiyerleri İlk Ürünleri Yerinde İnceledi
Bültenler - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün de desteğiyle tarımsal üretimin yapılması amacıyla hazırlanan "Üreticiye Kazanç Tüketiciye Sağlık Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi" kapsamında Kınık'ta Kimyon, anason, adaçayı, aynısefa ve stevia ekimi gerçekleşti.

Kınık Belediyesi, Kınık İlçe Tarım Müdürlüğü ve Kınık Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde açılan Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği kursuna katılan kursiyerler, proje kapsamında oluşturulan AR-GE sahasını ziyaret etti.Kınık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı ile birlikte oluşturulan Kınık Belediyesine ait Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği AR-GE Sahasında kimyon, anason ve adaçayı aynısefa ve stevia bitkilerini inceledi.

Kursiyerler, Kınık Belediyesi tarafından oluşturulan Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği AR-GE Sahasında inceleme gezisi yaparak, bugün ki eğitimlerine sahada bitkilerini inceleyerek tamamladılar.

Kaynak: Bültenler

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