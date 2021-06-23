Kınık'ta Kan Transfüzyon Merkezi açıldı
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Kınık'ta Kan Transfüzyon Merkezi açıldı

Kınık'ta Kan Transfüzyon Merkezi açıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin - Haberler | Güncel

Kınık Devlet Hastanesi bünyesinde Kan Transfüzyon Merkezi hizmete açıldı.

Kınık Devlet Hastanesi bünyesinde Kan Transfüzyon Merkezi hizmete açıldı.

Törende konuşan hastanenin başhekimi Arif Cengiz Yanık, desteklerinden dolayı Kınık Belediye Başkanı Doktor Sadık Doğruer'e teşekkür etti.

Merkezin hastanede önemli bir ihtiyacı karşılayacağını belirten Yanık, "Özellikle kanamalı vakalarda kan ürünlerini ilk önce Türk Kızılayından tedarik etme yoluna gidiyoruz. Artık taze kan anlamında transfüzyon merkezimizden de karşılayabileceğiz. Hastaların acil kan ihtiyacı durumunda önemli bir ihtiyacı karşılayacak bu ünitemiz hepimiz için hayırlı olsun." dedi.

Belediye Başkanı Doğruer de merkezin hemşerilerine ve sağlık çalışanlarına hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Törene Kınık Kaymakamı Erol Türkmen ve ilçe protokolü de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin

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