Kınık'ta ihracat şampiyonları adına fidan dikildi

İZMİR (AA) - Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından İzmir'in Kınık ilçesinde oluşturulan ormanda fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Cumalı Mahallesindeki etkinlikte konuşan EBİ Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, ihracat şampiyonları adına fidanları toprakla buluşturmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, desteklerinden dolayı Ege Orman Vakfı'na teşekkür etti.

Ormanların iklim değişikliğine etkisinden bahseden Eskinazi, "Çevre Bakanlığımız bile ismini değiştirdi ve 'iklim' kısmını ekledi, bu çok önemli bir adım. Kaybettiğimiz yılları telafi etmek için hızlı çalışmalıyız. Gelecek nesillere daha çok orman bırakmak için ağaçlandırma çalışmaları çok önemli." dedi.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı da birlik olarak salgın nedeniyle tören düzenlemek yerine fidan dikerek ihracatın şampiyonlarına teşekkür ettiklerini aktardı.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit ise "1800 bölgede fidan için bağış yaptık. Bu devam edecek." ifadelerini kullandı.

Ege Orman Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Yasemin Bilgili, yaptıkları fidan bağışından dolayı Ege İhracatçı Birlikleri'ne teşekkür etti.

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