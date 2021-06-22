Kınık'ta gezici diş sağlılığı aracı hizmete devam ediyor

Kınık Belediyesi, Ağız ve Diş Sağlığı Gezici Teşhis ve Tedavi aracı ile ağız ve diş sağlığı hizmetini Kınıklı vatandaşların ayağına götürüyor.

Kınık Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Ağız ve Diş Sağlığı Gezici Teşhis ve Tedavi aracı" projesi ile Kınık'ın her mahallesine sağlık hizmeti götürülüyor.

2018 yılının Ocak ayından bu yana vatandaşlara hizmet veren gezici diş sağlığı tarama araçları, kırsalda yaşayan ulaşım yönünden dezavantajlı vatandaşlar başta olmak üzere, özellikle; çocuk, yaşlı, yatalak ve engelli vatandaşlara düzenli olarak diş teşhisi, tedavisi, diş çekimi ve dolgu tedavileri yapılıyor.

"Vatandaşlar kendi mahallelerinde muayene oluyor"

Ağız ve Diş Sağlığı Gezici Teşhis ve Tedavi aracı hizmet vermeye başladığı andan itibaren, vatandaşlar kendi mahallelerinde muayene olma imkânına kavuştu.

Gerçekleştirilen hizmetten dolayı Kınık Belediyesi'ne teşekkür eden Mahalle Muhtarları, "Böyle bir hizmete ihtiyacımız vardı. Bu kadar yakınımıza kadar gelen, vatandaşın muayene olabileceği böyle bir imkan yoktu. Belediye Başkanımız Dr. Sadık Doğruer vatandaşımızın ayağına kadar bu hizmeti getirdi. Başkanımıza Kınık adına çok teşekkür ediyoruz" diye konuştular.

"Hedefimiz, kırsal mahallelere hizmet götürmek"

Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, Ağız ve Diş Sağlığı Gezici Teşhis ve Tedavi aracınınKınıkiçin büyük önem taşıdığını dile getirerek, "Birçok hastalığın kaynak noktası diştir. O yüzden hedefimiz; kırsalda yaşayan ulaşım yönünden dezavantajlı vatandaşlar başta olmak üzere özellikle çocuk, yaşlı, yatalak ve engelli vatandaşlara düzenli olarak ağız ve diş sağlığı hizmeti sağlamak. Vatandaşımızın ayağına bu sağlık hizmetini götürerek , belediye olarak amacımıza ulaşmış oluyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler