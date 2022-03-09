Kınık'ta 8 Mart Kadınlar günü 4 gün gün süren etkinliklerle kutlandı

Kınık'ta kadınlar günü etkinlikleri kapsamında, 4 Mart Cuma günü Uluslararası karma sergi, SMA hastası Kaan Efe'ye Kınık kadınları nefes oluyor standı ve sanatçı kadınlarla yemek programı ile ilk gün açılışı yaptı. 5 Mart Cumartesi günü, Kınık Belediyesi Sakız Adası Sosyal Tesislerinde Halk Eğitim Kursiyerleriyle Kahvaltı programı ardından, çini, minyatür, kara kalem, yağlı boya, parşömen workshop etkinlikleriyle sanatsal faaliyetlere yer verdi.7 Mart Pazartesi günü akşam ise Kınıklı sanatçı Fırat Tanır şefliğinde Kınık Belediye Korosu konseri ile coşku dolu anlar yaşattı.

Etkinliğin son günü Kınık Belediyesi Delez Yaşam Vadisi Sosyal Tesislerinde, 8 Mart Salı günü köy kadınları kahvaltı programı ile başlayıp, Kınık Öğretmenevinde halk eğitimi merkezi programı ardından Kınık Belediyesi Yonca düğün Salonunda sanatçı Ecehan Alkan eşliğinde, kadınlar matinesi ile etkinlik haftası son buldu.

Kadınlar matinesini ziyaret eden Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, Kınıklı Sanatçı Ecehan Alkan'a Atatürk tablosu ve çiçek armağan etti.

Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, "Kadınlar çiçektir, anadır, kız kardeştir. Emekleri, fedakârlıkları ve sevgi dolu yürekleri ile dünyamızı güzelleştiren, aile bağlarımızın en kıymetli öğesidir. Öncelikle şehit eşleri ve anneleri başta olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım" dedi.

Konuşmalarına "Kadınlar çiçektir" diyerek başlayan Başkan Doğruer'in, tüm kadınların 8 Mart Kadınlar Gününü kutlayarak çiçek armağan etmesinin ardından haftanın kapanışı yapıldı.

Bültenler / Güncel