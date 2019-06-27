Kınık Gençlik Merkezinin temeli atıldı

İzmir'in Kınık ilçesinde, 500 günde tamamlanması beklenen ve onlarca gencin boş vakitlerini değerlendireceği bir yer olan gençlik merkezinin temeli atıldı.

İçerisinde; gençlik merkezi, kapalı spor salonu, kütüphane, resim ve müzik atölyeleri, spor alanlarının yer alacağı Kınık Gençlik Merkezinin temeli törenle atıldı. ve 500 günde tamamlanması beklenen merkezin temel atma törenine; Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Kınık Gençlik ve Spor Müdür Vekili Evra Özer, firma yetkilileri katıldı.

Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Kınık Gençlik Merkezimiz belirtilen tarihte tamamlanarak gençlerin kullanımına sunulacağını söyledi. Doğruer, "Merkezin hizmete girmesiyle Kınıklı gençler, boş zamanlarında buralarda spor ve kültürel faaliyetlerde bulunabileceklerdir. Böylece gençlerimiz, kötü alışkanlıklara değil spora yönlenmiş olacaklardır" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA