Kınık AK Parti Kadın Kolları Başkanlığına Nadide Mutluer yeniden seçildi
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Kınık AK Parti Kadın Kolları Başkanlığına Nadide Mutluer yeniden seçildi

10.10.2020 14:41 | Son Güncelleme: 10.10.2020 14:46
Kınık AK Parti Kadın Kolları Başkanlığına Nadide Mutluer yeniden seçildi

AK Parti Kınık İlçe Kadın Kolları Başkanlığının 6. Olağan Kongresinde, Nadide Mutluer yeniden başkanlığa seçildi.

AK Parti Kınık İlçe Kadın Kolları Başkanlığının 6. Olağan Kongresinde, Nadide Mutluer yeniden başkanlığa seçildi.

AK Parti Kınık Kadın Kollarının 6. Olağan Kongresi, Kınık Aile Yaşam Merkezi Salonunda; Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, AK Parti İzmir Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, il yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Kınık İlçe Başkanı Sami Mollaahmet, Kınık Belediye Meclis Üyeleri ile AK Partili kadın delegelerin katılımıyla gerçekleşti.

Kongrede Nadide Mutluer, 400 delegeden kongreye katılan 325'inin tamamının oyunu alarak yeniden başkan seçildi.

Mutluer, "Göreve geldiğimizden beri ana kademe ve belediye başkanımızla uyum içerisinde çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. AK Parti davasını her zaman ve her yerde anlatmaya devam edeceğiz" dedi.

Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer de, kongrede bir konuşma yaparak, "Yağmur-çamur demeyip kapı kapı dolaşıp hizmetlerimizi ve projelerimizi anlatan sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Kadın Kollarımızın tüm istek taleplerini yerine getirmek için çalışacağız" şeklinde konuştu. - İZMİR

Kınık AK Parti Kadın Kolları Başkanlığına Nadide Mutluer yeniden seçildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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