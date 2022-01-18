Kınayan da var destek veren de! İmamoğlu'ndan da Sezen için iki cümlelik paylaşım geldi

Sezen Aksu'nun bir şarkısında "Selam söyleyin o cahil Adem ile Havva'ya" sözlerine yer vermesi büyük tepki çekti. Ünlüler camiasından bir kesim Aksu'ya destek verirken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yaptığı paylaşımda "Sanatçıdır konuşacak, sanatçılar bu ülkenin iç sesidir. Kimse gündem değiştirmek için bu sesleri kısamaz" ifadelerine yer verdi.

Sezen Aksu'nun 2017'de çıkardığı "Şahane bir şey yaşamak" şarkısının sözleri, Aksu'nun 31 Aralık 2021'de şarkıyı sosyal medyadan yeniden paylaşmasının ardından büyük tartışma çıktı. Şarkıda geçen "Selam söyleyin o cahil Adem ile Havva'ya" ifadeleri sosyal medyada büyük tepki çekti. Sanat ve siyaset camiasından yapılan paylaşımlarda kimi Aksu'yu eleştirirken bazıları da destek verdi.

"SANATÇILAR BU ÜLKENİN İÇ SESİDİR"

Tartışmalar sonrası gözlerin çevrildiği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da bir değerlendirme geldi. Paylaşımında Sezen Aksu'ya destek veren İmamoğlu, "Sanatçıdır konuşacak, sanatçılar bu ülkenin iç sesidir. Kimse gündem değiştirmek için bu sesleri kısamaz." ifadelerine yer verdi.

BAHÇELİ SERT TEPKİ GÖSTERDİ: SERÇEYSEN SERÇELİĞİNİ BİL

Bugün konuya ilişkin açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli ise Aksu'yu hedef alarak, "Yazdığı ucube şarkının sözleri arasında Hz. Adem ve Havva'ya cahil diyen sorumsuz şarkıcının sefalet hali, cehalet çukuru açık seçik. O sanatçıya diyorum ki serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme." dedi.

SANAT CAMİASI DESTEK OLDU

Gündemin ilk sıralarında yer alan Sezen Aksu için Twitter hesaplarından paylaşım yapan Aleyna Tilki, Pınar Deniz, Sıla, Aynur Aydın, İlyas Salman gibi ünlü isimler ise destek paylaşımları yaparak "Yalnız değilsin" mesajı verdi.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri