Kınaya giderken kazada ölen damat adayı toprağa verildi İSTANBUL'dan Muş'taki kına gecesi için kuzeni ile birlikte yola çıkan ve Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren damat adayı Yetkin Çimenli (32), gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

İSTANBUL'dan Muş'taki kına gecesi için kuzeni ile birlikte yola çıkan ve Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren damat adayı Yetkin Çimenli (32), gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Çimenli'nin 16 Ağustos'ta düğünü olduğu öğrenildi.

Kaza, dün Kayseri-Malatya Karayolu üzerinde Sivas il sınırı yakınında meydana geldi. Malatya'dan Kayseri istikametine gitmekte olan Bülent Coşkun (41) yönetimindeki bir kargo firmasına ait kamyonla karşı istikametten gelen Fırat Taşkın (35) yönetimindeki 34 LC 4155 plakalı otomobil, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi ile Sivas'ın Gürün ilçesi arasında çarpıştı. Kamyonun altına giren otomobil bir süre sürüklenirken, her iki araç da hurdaya döndü. Otomobilde bulunan Taşkın ve Çimenli sıkıştıkları otomobilin içerisinde yaşamını yitirdi. Kamyonun sürücüsü Coşkun ise ağır yaralı olarak sıkıştığı aracın içerisinden Gürün ve Pınarbaşı belediye itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonrası çıkartılabildi. Ambulansla Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kamyon sürücüsü Coşkun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamyonun ağır yaralı yedek şoförü Fırat Altuntaş ise Pınarbaşı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDIPazartesi günü gerçekleştirilmesi planlanan kına gecesi için İstanbul'dan yola çıkıp, meydana gelen kazada yaşamını yitiren Yetkin Çimenli, Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Sarıpınar beldesinde gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Acılı aile evlerinin önünde taziyeleri kabul ederken, aynı kazada hayatını kaybeden Çimenli'nin kuzeni Taşkın da ilçeye bağlı Şehittahir köyünde toprağa verildi.16 AĞUSTOS'TA DÜĞÜNÜ VARDI

Ayrıca Bulanık ilçesine bağlı Sarıpınar beldesinde damat adayı Çimenli'nin yarın kına gecesinin düzenlenmesi planlanırken, düğününün ise 16 Ağustos tarihinde İstanbul'da yapılacağı öğrenildi. Öte yandan damat adayı Çimenli'nin, İstanbul'da sanayi sektöründe çalıştığı kaydedildi.

Kaynak: DHA