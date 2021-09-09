Kınada yakalandılar, düğün günü adliyeye sevk edildiler

Kocaeli ve Sakarya'da oluşturdukları sahte internet siteleri ve sosyal medyaları aracılığıyla bankaların kara listelerindeki vatandaşları kredi verme vaadiyle dolandıran 13 kişi, eş zamanlı operasyonla yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Kocaeli ve Sakarya'da oluşturdukları sahte internet siteleri ve sosyal medyaları aracılığıyla bankaların kara listelerindeki vatandaşları kredi verme vaadiyle dolandıran 13 kişi, eş zamanlı operasyonla yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde siber suçların men ve takibine yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bir çetenin, oluşturdukları sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları aracılığıyla bankaların kara listelerindeki vatandaşları kredi verme vaadiyle kandırarak, dolandırdığı tespit edildi. Kocaeli ve Sakarya'da yaklaşık 50 kişiyi mağdur ederek 700 bin liraya yakın vurgun yapan çetenin peşine düşen polis ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 13 kişi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Kınada yakalanıp düğün günü adliyeye sevk edildiler

Nitelikli dolandırıcılık suçlarından yakalanan çetenin içerisinde S.M. ve A.İ.A. isimli şahısların nişanlı olduğu, kına yaparken yakalandıkları ve bugün de düğünleri olacakları öğrenildi. Emniyet Müdürlüğünde sorguları yapılan 13 kişi, buradaki işlemlerinin ardından Körfez Adalet Sarayı'na sevk edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı