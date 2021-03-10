Kimyevi ne demek? Kimyevi anlamı ne?
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Kimyevi ne demek? Kimyevi anlamı ne?

10.03.2021 10:14 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:18
Kimyevi ne demek? Kimyevi anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan kimyevi, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Kimyevi ne demek? Kimyevi anlamı ne? İşte, kimyevi kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen kimyevi kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Kimyevi anlamı ne? Kimyevi ne demek?

KİMYEVİ NE DEMEK?

Kimyevi:

kimyevi

sıfat, (kimyevi:), Arapça kimyevi

Kimyasal.

Türk İşaret Dili

Parmak Alfabesiyle Gösterilişi

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