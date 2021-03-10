Kimyevi ne demek? Kimyevi anlamı ne?
10.03.2021 10:14 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:18
Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan kimyevi, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Kimyevi ne demek? Kimyevi anlamı ne? İşte, kimyevi kelimesin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen kimyevi kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Kimyevi anlamı ne? Kimyevi ne demek?
KİMYEVİ NE DEMEK?
Kimyevi:
kimyevi
sıfat, (kimyevi:), Arapça kimyevi
Kimyasal.
Türk İşaret Dili
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