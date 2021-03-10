Kimyevi ne demek? Kimyevi anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan kimyevi, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Kimyevi ne demek? Kimyevi anlamı ne? İşte, kimyevi kelimesin anlamı!