Kimseye aldırmadan uçucu madde soludular
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Kimseye aldırmadan uçucu madde soludular

05.10.2020 09:13 | Son Güncelleme: 05.10.2020 09:33

Adana'nın en işlek caddelerinden Atatürk Caddesi'nde, uçucu madde soluyan ve yürümekte güçlük çeken 2 genç, görenleri tedirgin etti.

Kentin en işlek bölgelerinden, Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yürüyen 2 genç, ellerindeki poşet içerisindeki uçucu maddeyi solurken görüntülendi. Ayakta durmakta zorlandığı gözlenen gençler, kontrolsüz şekilde caddeden karşıya geçti.

KONUŞMAKTA BİLE ZORLANIYORLAR

Çevredekilerin tedirgin bakışlarına aldırış etmeyen iki genç, refüjde birbirlerine tutunarak, güçlükle ayakta durabildi. Konuşmakta bile zorlanan gençler ara sokaklara girerek gözden kayboldu.

Kimseye aldırmadan uçucu madde soludular
Kimseye aldırmadan uçucu madde soludular
Kimseye aldırmadan uçucu madde soludular
Kimseye aldırmadan uçucu madde soludular

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Yusuf Kantarlı

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