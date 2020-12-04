Son dakika! Kimsesiz çocukların 'Oya Annesi' son yolculuğuna uğurlandı
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Son dakika! Kimsesiz çocukların 'Oya Annesi' son yolculuğuna uğurlandı

04.12.2020 14:31 | Son Güncelleme: 04.12.2020 15:59

Edinilen son dakika haberine göre Ömrünü bakım ve korunmaya muhtaç çocuklara adayan, 60 yılı aşkın süre boyunca Kasımpaşa Çocuk Evleri Sitesi'nde gönüllü olarak görev yapan ve 82 yaşında hayatını kaybeden Oya Kayacık, son yolculuğuna uğurlandı.

Ömrünü bakım ve korunmaya muhtaç çocuklara adayan, 60 yılı aşkın süre boyunca Kasımpaşa Çocuk Evleri Sitesi'nde gönüllü olarak görev yapan ve 82 yaşında hayatını kaybeden Oya Kayacık, son yolculuğuna uğurlandı.

Oya Kayacık için ilk tören Kasımpaşa Çocuk Evleri Sitesi önünde yapıldı.

Ardından Feriköy İslam Mezarlığı Hacı Ayşe Sarıgül Camisi'nde cuma namazı öncesi düzenlenen cenaze töreninde, Kayacık'ın yakınları taziyeleri kabul etti. Törene, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Kasımpaşa Çocuk Yuvası Koruma Derneği gönüllüleri ile Kayacık'ın yetiştirdiği çocukları katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Oya Kayacık'ın cenazesi, Feriköy İslam Mezarlığında anne babasının kabirlerinin yanına defnedildi.

Oya Kayacık'ın hatırası yaşayacak

Cenaze töreni sonrası açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şunları söyledi:

"Oya annemiz bizim kıymetli bir annemiz. Kendi çocuğu olmamıştı ama yüzlerce çocuğu vardı. 60 yıldır çocuklarımıza kol kanat gerdi, şefkatiyle onlara örnek oldu. Onların bakımlarını üstlendi. Bugün de son yolculuğuna uğurladık onu. Mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin. İnşallah biz de onun hatırasını yaşatmak için Kasımpaşa'daki çocuk yuvamızın ismini Kasımpaşa Oya Anne Çocuk Yuvası olarak değiştireceğiz. Hatırası yaşasın diye."

Oya Kayacık kimdir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Kasımpaşa Çocuk Evleri Sitesindeki çocukların ve Kasımpaşa'nın "Oya Anne" olarak tanıdığı Kayacık, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle önceki gün tedavi gördüğü Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 82 yaşında hayatını kaybetmişti.

Tüccar, varlıklı bir ailenin kızı olarak 1938'de dünyaya gelen Kayacık, Robert Koleji'nden mezun olduktan sonra 21 yaşındayken Kasımpaşa Çocuk Yuvası Koruma Derneğinde gönüllü olarak çalışmaya başladı.

Tam 60 yılı aşkın süre dönemin Kasımpaşa Çocuk Yuvası, bugünkü adıyla Kasımpaşa Çocuk Evleri Sitesinde herhangi bir ücret almadan çalışan ve hiç evlenmeyen Kayacık, bu süreçte yüzlerce çocuğun hayatına dokundu.

Son dakika! Kimsesiz çocukların 'Oya Annesi' son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika! Kimsesiz çocukların 'Oya Annesi' son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika! Kimsesiz çocukların 'Oya Annesi' son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika! Kimsesiz çocukların 'Oya Annesi' son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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