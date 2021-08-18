"Kimseden intikam almayacağız" diyen Taliban militanları, yıllar önce öldürdükleri siyasi liderin heykelini yıktı
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"Kimseden intikam almayacağız" diyen Taliban militanları, yıllar önce öldürdükleri siyasi liderin heykelini yıktı

'Kimseden intikam almayacağız' diyen Taliban militanları, yıllar önce öldürdükleri siyasi liderin heykelini yıktı
Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, icraatlerine hızlı başladı. Taliban sözcüsü önceki günlerde kimseden intikam almayacaklarını dile getirirken, Şii inancına mensup olan Hazara azınlığın önde gelen liderlerinden Abdül Ali Mazari'nin Bamyan'daki heykelini yıktı. Mazari, 1996'da Taliban tarafından öldürülmüştü.

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesi sonrasında ülkede kaos hakim oldu. Sivil halk korku içerisinde ülkeden kaçmanın yollarını aramaya başladı. Bu uğurda havaalanına akın eden Afganlar, ülkeden havalanan her uçağın peşinden koşturup iniş takımlarına tutunarak kaçmaya çalıştı.

"KİMSEDEN İNTİKAM ALMAYACAĞIZ"

Taliban yetkilileri ise radikal tutumlarını esnettiklerini göstermek istercesine birkaç gündür ılımlı bir tablo çizmeye başladı. Kadınların iş ve eğitim hayatına katılabileceğini açıklayan yetkililer, burkanın zorunlu olmadığını da belirtti. Taliban sözcüsü ise "Kimseden intikam almayacağız" deyip Afganistan'ın huzuru için çalışacaklarını tüm dünyaya duyurdu.

SENELER ÖNCE ÖLDÜRÜLEN LİDERİN HEYKELİNİ YIKTILAR

Ancak bu sözlerin üzerinden birkaç gün geçmeden 1995 yılında Taliban tarafından öldürülen Şii lider Abdül Ali Mazari'nin heykeli patlayıcılarla yok edildi.

'Kimseden intikam almayacağız' diyen Taliban militanları, yıllar önce öldürdükleri siyasi liderin heykelini yıktı
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Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
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