"Kimse hayal kurmasın" diyen ünlü anketçi: Kararsız ve dar gelirli seçmene sesini duyuran seçimi kazanır
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"Kimse hayal kurmasın" diyen ünlü anketçi: Kararsız ve dar gelirli seçmene sesini duyuran seçimi kazanır

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MetroPoll Araştırma Şirketi'nin açıkladığı son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar yer aldı. Kararsız ve dar gelirli seçmenin seçimin kilidi olacağını belirten MetroPoll yöneticisi Özer Sencar, "Bu iki gruba sesini duyurabilen ve ulaşabilen partilerin kazanma şansı yüksek olacaktır. Kimse hayalci olmasın ve rakamlarla uğraşmasın" dedi.

MetroPoll Araştırma Şirketi, Türkiye'nin Nabzı Mart 2021 anketinin sonuçlarını açıkladı. MetroPoll yöneticisi Özer Sencar tarafından Twitter'da açıklanan anketin sonuçlarına göre, iktidarı oluşturan AK Parti-MHP bloğu yüzde 39 oy alırken, muhalefet partileri yüzde 40 civarında oy alıyor. Kararsız, protesto oyu ve cevap yok diyenlerin oranı ise yüzde 18 olarak ön plana çıkıyor.

'Kimse hayal kurmasın' diyen ünlü anketçi: Kararsız ve dar gelirli seçmene sesini duyuran seçimi kazanır

"KARARSIZLARIN ÜÇTE BİRİ AK PARTİ KÖKENLİ"

Kararsızlar içindeki 6 puanlık AK Parti kökenli seçmeninden 1.5 puanın Erdoğan'a sıkı bağlı olduğunu söyleyen Sencer, Twitter'da yaptığı paylaşımda "1.5 puanı ise gevşek bağlıdır. Dolayısıyla bunların tekrar AK Parti'ye dönme ihtimali söz konusudur, özellikle sıkı bağlıların. Kalan 3 puanlık AK Parti kökenliler, AK Parti'yi de Erdoğan'ı da terk etmiş." ifadelerine yer verdi.

'Kimse hayal kurmasın' diyen ünlü anketçi: Kararsız ve dar gelirli seçmene sesini duyuran seçimi kazanır

"KARARSIZ VE DAR GELİRLİ SEÇMENE ULAŞAN KAZANACAK"

Özer Sencar, anket sonuçlarını değerlendirirken "Kararsızlar ve dar gelirli seçmene ulaşabilen partilerin kazanma şansının yüksek olacağını" belirterek "Kararsızları ne oransal ne de keyfi dağıtmakla uğraşmayın. Onları anlamaya, onlara ulaşmaya ve ikna etmeye yoğunlaşın" ifadelerini kullandı.

'Kimse hayal kurmasın' diyen ünlü anketçi: Kararsız ve dar gelirli seçmene sesini duyuran seçimi kazanır
MetroPoll yöneticisi Özer Sencar.

Türkiye'nin Nabzı Mart 2021 anketinden çıkan sonuçlara göre, "Bu Pazar bir milletvekili genel seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlar şöyle:

Kararsızlar dağıtılmadan önce anket sonuçları;

'Kimse hayal kurmasın' diyen ünlü anketçi: Kararsız ve dar gelirli seçmene sesini duyuran seçimi kazanır
'Kimse hayal kurmasın' diyen ünlü anketçi: Kararsız ve dar gelirli seçmene sesini duyuran seçimi kazanır
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