Kimlik Hırsızı fragmanı! Kimlik Hırsızı filmi oyuncuları kim? Kimlik Hırsızı konusu
Kimliğini ele geçirdiği insanların paralarıyla Miami'de hayatını yaşayan Diana ve kendini kurtarmak isteyen Sandy'nin hikayesi ekrana geliyor. 2013 yapımı suç-komedi türündeki Kimlik Hırsızı filmi konusu nedir?
Jason Bateman ve Melissa McCarthy'nin başrolerini paylaştığı Kimlik Hırsızı filmi, Seth Gordon yönetiyor. Scott Stuber ve Pamela Abdy yapımcı olarak yer alırken, Craig Mazin senaristiğini yürütüyor. Kimlik Hırsızı filmi fragmanı izle.
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KİMLİK HIRSIZI FİLMİ OYUNCULARI
Başarılı bir kimlik hırsızı olan Diana bu defa sert kayaya denk gelmiştir. Serveti ile hayatını yaşayan bu kadına gerekli dersi Sandy verebilecek mi? Kimlik Hırsızı filmi oyuncuları:
Jason Bateman - Sandy Bigelow Patterson
Melissa McCarthy - Diana/Dawn Budgie
Jon Favreau - Harold Cornish
Amanda Peet - Trish Patterson
T.I. - Julian
Génesis Rodríguez - Marisol
Morris Chestnut - Dedektif Reilly
John Cho - Daniel Casey
Robert Patrick - Skiptracer
Eric Stonestreet - Big Chuck
Jonathan Banks - Paolo Gordon
Mary-Charles Jones - Franny Patterson
Maggie Elizabeth Jones - Jessie Patterson
Ben Falcone - Tony
KİMLİK HIRSIZI KONUSU
Diana, limitsiz bir bütçeyle Miami'nin banliyölerinde gününü gün eder. Ufak bir sorun vardır oda alemleri finanse etmek için, kullandığı kimlik bir başkasına aittir.
Bir bankada müşteri temsilcisi olarak çalışan Sandy Bigelow Patterson, ABD'nin oldukça uzak bir yerinde yaşar. Polisten aradığı cevabı bulamayınca kendi sorununu kendisi halletmeye çalışan Sandy sadece 1 hafta süren takipten sonra, hayatındaki her şeyi onunla paylaşmakta olan bu kadınla yüzleşmek için güneye doğru yola çıkar. Kimliğini geri almak hiç kolay olmayacaktır. Çünkü suçluda olsa Diana nasıl haklı çıkacağını iyi bilen bir kadındır.