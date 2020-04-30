Kimlik Hırsızı fragmanı! Kimlik Hırsızı filmi oyuncuları kim? Kimlik Hırsızı konusu Kimliğini ele geçirdiği insanların paralarıyla Miami'de hayatını yaşayan Diana ve kendini kurtarmak isteyen Sandy'nin hikayesi ekrana geliyor. 2013 yapımı suç-komedi türündeki Kimlik Hırsızı filmi konusu nedir?

Jason Bateman ve Melissa McCarthy'nin başrolerini paylaştığı Kimlik Hırsızı filmi, Seth Gordon yönetiyor. Scott Stuber ve Pamela Abdy yapımcı olarak yer alırken, Craig Mazin senaristiğini yürütüyor. Kimlik Hırsızı filmi fragmanı izle.

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KİMLİK HIRSIZI FİLMİ OYUNCULARI

Başarılı bir kimlik hırsızı olan Diana bu defa sert kayaya denk gelmiştir. Serveti ile hayatını yaşayan bu kadına gerekli dersi Sandy verebilecek mi? Kimlik Hırsızı filmi oyuncuları:

Jason Bateman - Sandy Bigelow Patterson

Melissa McCarthy - Diana/Dawn Budgie

Jon Favreau - Harold Cornish

Amanda Peet - Trish Patterson

T.I. - Julian

Génesis Rodríguez - Marisol

Morris Chestnut - Dedektif Reilly

John Cho - Daniel Casey

Robert Patrick - Skiptracer

Eric Stonestreet - Big Chuck

Jonathan Banks - Paolo Gordon

Mary-Charles Jones - Franny Patterson

Maggie Elizabeth Jones - Jessie Patterson

Ben Falcone - Tony

KİMLİK HIRSIZI KONUSU

Diana, limitsiz bir bütçeyle Miami'nin banliyölerinde gününü gün eder. Ufak bir sorun vardır oda alemleri finanse etmek için, kullandığı kimlik bir başkasına aittir.

Bir bankada müşteri temsilcisi olarak çalışan Sandy Bigelow Patterson, ABD'nin oldukça uzak bir yerinde yaşar. Polisten aradığı cevabı bulamayınca kendi sorununu kendisi halletmeye çalışan Sandy sadece 1 hafta süren takipten sonra, hayatındaki her şeyi onunla paylaşmakta olan bu kadınla yüzleşmek için güneye doğru yola çıkar. Kimliğini geri almak hiç kolay olmayacaktır. Çünkü suçluda olsa Diana nasıl haklı çıkacağını iyi bilen bir kadındır.