Kimliği belirsiz şahıs, küçük çocuğu çöp konteynerine attı
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Kimliği belirsiz şahıs, küçük çocuğu çöp konteynerine attı

Yetişkin bir şahsın küçük bir çocuğu çöp konteynerine attığı video sosyal medyada büyük tepki topladı. İran'da çekilen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medya kullanıcıları tarafından 'böyle şaka olmaz olsun' başlığıyla yayınlanan videonun ardından harekete geçen Elbruz Valiliği şahısların polis tarafından yakalandığını duyurdu.

04.12.2019 12:49 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:49
Kimliği belirsiz şahıs, küçük çocuğu çöp konteynerine attı

'da kimliği belirsiz şahsın küçük bir çocuğu çöp konteynerinin içine atması olayı büyük tepkiye yol açtı. Sosyal medyada 'yok böyle şaka, böyle şaka olmaz olsun' başlıklarıyla gündeme gelen görüntülerinde şahsın küçük bir çocuğun arkasından yanaşarak çöp çocuğu konteynerine attığı görülüyor. Videoyu çeken şahsın ise kahkahalarla güldüğü duyuluyor. Küçük çocuğun ise konteynerin içine düştükten sonra şaşkın şaşkın etrafa baktığı gözleniyor.

VALİLİK HAREKETE GEÇTİ

Sosyal medyada gündeme gelen ve çok büyük tepki toplayan videonun ardından harekete geçen İran Elbruz Valiliği tarafından yapılan açıklamada şahısların tarafından yakalandığı ifade edildi.

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