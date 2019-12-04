Kimliği belirsiz şahıs, küçük çocuğu çöp konteynerine attı

04.12.2019 12:49 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:49

İran'da kimliği belirsiz şahsın küçük bir çocuğu çöp konteynerinin içine atması olayı büyük tepkiye yol açtı. Sosyal medyada 'yok böyle şaka, böyle şaka olmaz olsun' başlıklarıyla gündeme gelen video görüntülerinde şahsın küçük bir çocuğun arkasından yanaşarak çöp çocuğu konteynerine attığı görülüyor. Videoyu çeken şahsın ise kahkahalarla güldüğü duyuluyor. Küçük çocuğun ise konteynerin içine düştükten sonra şaşkın şaşkın etrafa baktığı gözleniyor.

VALİLİK HAREKETE GEÇTİ

Sosyal medyada gündeme gelen ve çok büyük tepki toplayan videonun ardından harekete geçen İran Elbruz Valiliği tarafından yapılan açıklamada şahısların polis tarafından yakalandığı ifade edildi.