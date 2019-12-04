Kimliği belirsiz şahıs, küçük çocuğu çöp konteynerine attı
Yetişkin bir şahsın küçük bir çocuğu çöp konteynerine attığı video sosyal medyada büyük tepki topladı. İran'da çekilen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medya kullanıcıları tarafından 'böyle şaka olmaz olsun' başlığıyla yayınlanan videonun ardından harekete geçen Elbruz Valiliği şahısların polis tarafından yakalandığını duyurdu.
İran'da kimliği belirsiz şahsın küçük bir çocuğu çöp konteynerinin içine atması olayı büyük tepkiye yol açtı. Sosyal medyada 'yok böyle şaka, böyle şaka olmaz olsun' başlıklarıyla gündeme gelen video görüntülerinde şahsın küçük bir çocuğun arkasından yanaşarak çöp çocuğu konteynerine attığı görülüyor. Videoyu çeken şahsın ise kahkahalarla güldüğü duyuluyor. Küçük çocuğun ise konteynerin içine düştükten sonra şaşkın şaşkın etrafa baktığı gözleniyor.
VALİLİK HAREKETE GEÇTİ
Sosyal medyada gündeme gelen ve çok büyük tepki toplayan videonun ardından harekete geçen İran Elbruz Valiliği tarafından yapılan açıklamada şahısların polis tarafından yakalandığı ifade edildi.