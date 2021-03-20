Kimlere BioNTech aşısı yapılacak? Bilim Kurulu üyesi merak edilen soruya yanıt verdi
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Kimlere BioNTech aşısı yapılacak? Bilim Kurulu üyesi merak edilen soruya yanıt verdi

20.03.2021 19:32 | Son Güncelleme: 20.03.2021 19:51

Türkiye'ye ay sonunda gelmesi planlanan BioNTech aşılarını kimlerin olacağı belli oldu. Aşı planlamasına ilişkin konuşan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, "Önümüzdeki haftalarda 4,5 milyon doz aşı gelecek. Aşılamada da 60 yaş üstüne geçilmiş olacak. Dolayısıyla bu aşıyı bunlar olacak. Sırası gelmiş ama şimdiye kadar aşılanmamış daha ileri yaştaki kişiler de buna dahil edilebilir" dedi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı Pfizer-BioNTech aşısının kimlere yapılacağı konusundaki planlamaya ilişkin Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz'dan açıklama geldi.

BioNTech aşısı için, "Kimin sırası geldiyse aşı onlara uygulanacak. Bakanlığın planı da bu şekilde" diyen Yavuz, "Önümüzdeki haftalarda 4,5 milyon doz aşı gelecek. Aşılamada da 60 yaş üstüne geçilmiş olacak. Dolayısıyla bu aşıyı bunlar olacak. Sırası gelmiş ama şimdiye kadar aşılanmamış daha ileri yaştaki kişiler de buna dahil edilebilir. BioNTech aşısı da o şekilde uygulanacak" açıklamasını yaptı.

Kimlere BioNTech aşısı yapılacak? Bilim Kurulu üyesi merak edilen soruya yanıt verdi
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