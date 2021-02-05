Kımızı Oda Recai'nin okuduğu şiir nedir? Atilla İlhan - Ben Sana Mecburum Şiiri!
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Kımızı Oda Recai'nin okuduğu şiir nedir? Atilla İlhan - Ben Sana Mecburum Şiiri!

05.02.2021 22:00 | Son Güncelleme: 05.02.2021 22:03
Kımızı Oda Recai'nin okuduğu şiir nedir? Atilla İlhan - Ben Sana Mecburum Şiiri!

Cuma akşamları TV8 ekranlarına gelen Kırmızı Oda dizisinde Recai karakterinin eşi Nazlı'ya okuduğu Ben Sana Mecburum şiiri merak edilmektedir. İşte, Atilla İlhan - Ben Sana Mecburum Şiiri!

Kımızı Oda Recai'nin okuduğu şiir nedir? sorusu izleyenler tarafından merak ediliyor! İşte Kırmızı Oda dizisinde Recai karakterinin eşi Nazlı'ya okuduğu Ben Sana Mecburum şiiri!

ATİLLA İLHAN - BEN SANA MECBURUM ŞİİRİ!

Ben sana mecburum bilemezsin

Adını mıh gibi aklımda tutuyorum

Büyüdükçe büyüyor gözlerin

Ben sana mecburum bilemezsin

İçimi seninle ısıtıyorum

Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor

Bu şehir o eski İstanbul mudur?

Karanlıkta bulutlar parçalanıyor

Sokak lambaları birden yanıyor

Kaldırımlarda yağmur kokusu

Ben sana mecburum sen yoksun

Sevmek kimi zaman rezilce korkudur

İnsan bir akşam üstü ansızın yorulur

Tutsak ustura ağzında yaşamaktan

Kimi zaman ellerini kırar tutkusu

Birkaç hayat çıkarır yaşamasından

Hangi kapıyı çalsa kimi zaman

Arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu

Fatihte yoksul bir gramafon çalıyor

Eski zamanlardan bir Cuma çalıyor

Durup köşe başında deliksiz dinlesem

Sana kullanılmamış bir gök getirsem

Haftalar ellerimde ufalanıyor

Ne yapsam ne tutsam nereye gitsem

Ben sana mecburum sen yoksun

Belki Haziranda mavi benekli çocuksun

Ah seni bilmiyor kimseler bilmiyor

Bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden

Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun

Bütün ıslanmışsın tüylerin ürperiyor

Belki körsün kırılmışsın telâş içindesin

Kötü rüzgâr saçlarını götürüyor

Ne vakit bir yaşamak düşünsem

Bu kurtlar sofrasında belki zor

Ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden

Ne vakit bir yaşamak düşünsem

Sus deyip adınla başlıyorum

İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin

Hayır başka türlü olmayacak

Ben sana mecburum bilemezsin..

ATİLLA İLHAN

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