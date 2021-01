Kim TaeHyung kimdir? BTS grubunun üyesi Kim TaeHyung şarkı sözleri ve Instagram adresi!

Ailenin en büyük çocuğu olup, bir kız bir de erkek kardeşi bulunmaktadır. Kore Sanat Okulu; Global Cyber ??Üniversitesi'nde eğitimini tamamlayan sanatçının küçük yaşlarında saksafon çaldığı ve şarkı sözü yazdığı bilinmekte. İşte BTS grubunun üyesi Kim TaeHyung hakkında detaylar...

KİM TAEHYUNG KİMDİR?

Kim Tae-hyungd. 30 Aralık 1995) ya da sahne adıyla V, Güney Koreli şarkıcı, şarkı yazarı ve oyuncudur. Güney Koreli erkek grubu BTS'in üyesidir.

Biyografi

V, 30 Aralık 1995'te Daegu'da doğdu. V, Seul'e dönmeden önce Geochang'a taşınmıştır daha sonra da Daegu'ya geri dönmüştür. V, üç kardeşten en büyüğüdür. V'nin bir erkek kardeşi (Kim Jeong Gyu) ve kız kardeşi (Kim Eon Jin) vardır. V, 7.sınıfa giderken saksofon çalmaya başlamıştır ve 3 yıl boyunca pratik yapmaya devam etmiştir. 2014'te Kore Sanat Lisesinden Korean Arts High School mezun olduktan sonra Global Cyber Üniversitesine kaydı yapılmıştır.

Kariyeri

2013–günümüz: BTS

13 Haziran 2013'te çıkışını üyesi olduğu grup BTS'in "2Cool 4Skool" albümünün çıkış şarkısı "No More Dream"'i yayınlayarak resmi olarak çıkışını yapmış oldu. V ilk bestesini grubun The Most Beautiful Moment in Life, Part 1 albümündeki 3.şarkı "Hold Me Tight" 'ın sözlerini ve Slow Rabbit ile müzik prodüksüyonluğunu yapmıştır. Ayrıca aynı albümdeki "Boyz with fun" adlı şarkının sözlerine katkıda bulunmuştur. Bir sonraki albümleri The Most Beautiful Moment in Life, Part 2 'nin 2. şarkısı olan "Run" için sözlerinide yazmıştır. Aynı şekilde daha sonraki albümleri olan Wings için de kendi solo şarkısı "Stigma" 'nın sözlerini yazmıştır. "Stigma" Gaon Music Chart listesinde 26.sırada ve Billboard World Digital Singles listesinde 10.sıradaydı. V ayrıca grup arkadaşı J-Hope ile Jung Joon-Il adlı Güney Koreli şarkıcının "Hug me" adlı şarkısına ve Adele'in "Someone Like You" adlı şarkısına cover yapmıştır.

2016–günümüz: Solo kariyeri

V ayrıca 2016 KBS2'in Hwarang: The Poet Warrior Youth[6] adlı tarihi K-drama'da oyuncu olarak çıkışını yaptı. Grup arkadaşı Jin ile dizinin soundtrack'i "Even If I Die, It's You"[7] için işbirliği yaptı. V, 8 Haziran 2017'de BTS'in 4.yılını kutlamak için bestelediği ve grup arkadaşı RM ile söylediği şarkı "4 o'clock" 'u yayınladı.[8] 2020'nin nisan ayında Still with you şarkısını ve 2020'nin son haftasında hayranları için Snow Flower adlı şarkısını yayınladı.