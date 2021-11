Kim Seon Ho kimdir? Kim Seon Ho oyunculuk kariyeri ve Kim Seon Ho ile ilgili tüm detaylar..

Oynadığı dizilerle birçok kişinin ilgisini çeken Kim Seon Ho internette araştırılıp merak ediliyor. Son oynadığı dizilerle birlikte 2020'deki popülaritesinin artmasının ardındanaraştırılan Güney Koreli oyuncu Kim Seon Ho kimdir? Kim Seon Ho kaç yaşında? Kim Seon Ho ile ilgili tüm detaylar..

KİM SEON HO KİMDİR?

Kim Seon-ho 8 Mayıs 1986 doğumlu, Güney Koreli aktör. Kariyerine sahnede başladı ve 2017'de Good Manager ile ekrana çıkmadan önce çok sayıda oyunda yer aldı.Liseden mezun olduktan sonra Kim, Seul Sanat Enstitüsü'nde okudu ve burada Yayıncılık ve Eğlence Bölümü'nden mezun oldu. Üniversitedeyken bir tiyatro grubuna katıldı ve oyunlarda oynamaya başladı. İlk sahne rolü 2009'da New Boeing Boeing'de oldu ve 2013'te tekrarladı. Popüler Daehakro'da küçük başarılar elde etti, her ikisi de romantik komedi olan Rooftop House Cat ve Goal of Love'ı oynuyor. Daha sonra daha karanlık rollerle repertuarını genişletti ve 2015'te True West ve Örümcek Kadının Öpücüğü ve 2016'da Closer gibi eserlerde kritik bir tanıma kazandı.

KİM SEON HO OYUNCULUK KARİYERİ

Kim, Closer oyunundaki performansını izleyen yapımcı Lee Eun-jin'nin önerisi üzerine seçmelere katıldıktan sonra, 2017'nin başında KBS2 ofis draması Good Manager'da ilk çıkışını yaptı. Kim'in başlangıçta yardımcı bir rol için seçmelere katıldığı bir sonraki projesi Strongest Deliveryman, ekranda ilk kez bir ana rolde göründü. Daha sonra 2017'de aksiyon komedisi Two Cops'ta kurnaz bir dolandırıcı olarak rol aldı ve bu ona 2017 MBC Drama Ödülleri'nde iki ödül kazandırdı. Drama hala yayınlanırken, Örümcek Kadının Öpücüğü'ndeki Valentin rolünü sahnede yeniden canlandırdı. 2018'de Kim, Mayıs'ta dört bölüm yayınlanan drama özel dizisi You Drive Me Crazy'de bir sanatçının başrolünü canlandırdı. Ayrıca Kore kablolu televizyon tarihinin en yüksek reyting alan dizilerinden biri haline gelen tarihi drama 100 Days My Prince'de rol aldı. O yılın Eylül ayında Kim, eski tiyatro şirketiyle olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından Salt Entertainment'a katıldı.

Mart 2019'da Kim, JTBC komedisi Welcome To Waikiki 2'de gelecek vadeden bir şarkıcıyı canlandırdı. Aynı yılın Ekim ayında, tvN'nin soruşturma suç draması Catch the Ghost'da kıdemli aktris Moon Geun-young'un karşısında, uzun metrajlı bir dizideki ilk başrolü oynadı. 5 Kasım'da Kim, KBS2 realite şovu 2 Days & 1 Night'ın dördüncü sezonunda oyuncu kadrosuna katıldı;şovdaki çalışmaları nedeniyle 2020 KBS Entertainment Awards'da Çaylak Ödülü'nü aldı. 2019'daki son projesinde Rüyada Hafıza oyununda yer aldı.

KİM SEON HO İLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR

2020 televizyon dizisi Start-Up ile öne çıktı ve 2021'de tvN ve Netflix'te yayınlanan Memleketi Cha-Cha-Cha'daki ana rolüyle daha fazla tanınırlık kazandı. Kim, Ekim 2020'de tvN dizisi Start-Up ile küçük ekrana döndü.Trajik bir geçmişe sahip yeni başlayan bir yatırımcıyı canlandırması izleyiciler tarafından iyi karşılandı ve ona En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu - Televizyon dalında Baeksang Sanat Ödülü'ne aday gösterildi. Start-Up'ın yayınlanması sırasında Kim, Kore İş Araştırma Enstitüsü tarafından aylık marka itibarı sıralama endeksinin zirvesinde yer aldı ve yurt içinde ve yurt dışında popülerlikte bir artış yaşadı. Tiyatroya Ocak 2021'de, genç bir adamı bir cinayet davasında suçlamaya çalışan bir dedektifi canlandırdığı Jang Jin'in Ice oyunuyla geri döndü. Kim, daha önce kendisinin müzik videosunda yer alan, şarkı söylediği ve birlikte yazdığı "Reason" single'ını Mayıs ayında yayınlamak için Epitone Project ile işbirliği yaptı.

Ağustos 2021'de, Gongjin'in bir sahil köyünde resmi olarak işsiz ama her yönden bir tamirciyi oynadığı Shin Min-a ile birlikte tvN draması Hometown Cha-Cha-Cha'da rol aldı. Eylül 2021'de, Memleketi Cha-Cha-Cha'nın yayını sırasında Kim, Kore İş Araştırma Enstitüsü'nün marka itibarı sıralama endeksinde bir kez daha zirveye yerleşti. Dizi, %13.322'ye ulaşan izleyici reytingleriyle hem yerel hem de uluslararası bir hit oldu ve Kore kablolu televizyon tarihinin en yüksek reytingli televizyon dizilerinden biri olmaya devam etti.

