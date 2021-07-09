Kim Seok-jin kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kim Seok-jin hangi grupta?

BTS grubu üyesi Kim Seok-jin kimdir merak edildi. Kim Seok-jin kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kim Seok-jin 'in hayatı ve biyografisi sizlerle...

Twitter'da gündem olan Kim Seok-jin 'in hayatı, biyografisi ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Kim Seok-jin kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

KİM SEOK-JİN KİMDİR?

Kim Seok-jin, sahne adıyla Jin, (d. 4 Aralık 1992), Güney Koreli şarkıcı ve söz yazarı. Güney Koreli BTS grubunun vokali ve yüzüdür. Run BTS, BTS İn The Soop gibi TV programlarında yer almıştır.

Kim Seok-jin doğum tarihi : 4 Aralık 1992

Kim Seok-jin kaç yaşında : 28 yaşında

Kim Seok-jin nereli : Güney Kore

Kim Seok-jin mesleği ne : Şarkıcı, Söz yazarı