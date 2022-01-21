Kim Milyoner Olmak İster ne zaman, hangi gün? 21 Ocak Cuma Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm olacak mı?

Kim Milyoner Olmak İster ne zaman sorusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Ekranların en çok izlenen bilgi yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster hakkında çeşitli sorular araştırılmakta. Peki, Kim Milyoner Olmak İster ne zaman, Kim Miyoner Olmak İster hangi gün, bugün yok mu, neden yok? 21 Ocak Cuma Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm olacak mı? Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı? Kim Milyoner Olmak İster ne zaman başlayacak? Ayrıntılar haberimizde...

kranların en çok izlenen bilgi yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster hakkında çeşitli sorular araştırılmakta. Peki, Kim Milyoner Olmak İster ne zaman, Kim Miyoner Olmak İster hangi gün, bugün yok mu, neden yok? 21 Ocak Cuma Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm olacak mı? Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı?Kim Milyoner Olmak İster ne zaman başlayacak? İşte detaylar..

KİM MİLYONER OLMAK İSTER NE ZAMAN?

Kim Milyoner Olmak İster? Bu akşam saat 20.00'da ATV'de

Kim Milyoner Olmak İster?, 2 Ağustos 2011 tarihinden beri atv'de yayınlanan Türk yarışma programıdır. Günümüzde Kenan İmirzalıoğlu tarafından sunulmakta olup Cuma ve Pazar akşamları saat 20.00'de yayınlanmaktadır.

21 OCAK CUMA 2021 ATV YAYIN AKIŞI

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Kuruluş Osman

03:15 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

05:30 Bir Zamanlar Çukurova

KİM MİLYONER OLMAK İSTER FRAGMANI

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SUNUCUSU KİM?

Kenan İmirzalıoğlu 18 Haziran 1974, Balâ, Ankara doğumlu, Türk oyuncu, sunucu ve eski mankendir.

1997 yılında 10. Best Model of the World (Dünyanın En İyi Mankeni) yarışmasında Türkiye'yi temsil etti ve birinci oldu. Dizi ve sinema oyunculuğu yaptı. Mertlik ve intikam peşinde koşan karakterleri canlandırmasıyla tanındı. Deli Yürek (1998-2002) , Ezel (2009-2011), Karadayı (2012-2015) dizilerindeki rolleri ile Türkiye'de popüler olmuştur.

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