Kim Milyoner Olmak İster Emel Müftüoğlu 30 bin tl sorusu cevabı nedir? 31 Aralık Kim Milyoner Olmak İster 30 Bin TL'lik soru!

31 Aralık Perşembe ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 30 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 30 Bin TL'lik soru! Japonya'da bir hayvanat bahçesinin 2010'da Güney Kore'den, üretmek için aldığı iki sırtlan, 4 yıl boyunca çiftleşmeyince 2014'te durum araştırılıp hangisi fark edilmiştir?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 30 BİN LİRALIK SORUSU

Japonya'da bir hayvanat bahçesinin 2010'da Güney Kore'den, üretmek için aldığı iki sırtlan, 4 yıl boyunca çiftleşmeyince 2014'te durum araştırılıp hangisi fark edilmiştir?

A- Erkek olanın sırtlan olmadığı

B- İki sırtlanın da erkek olduğu

C- Erkek sırtlanın deprosyonda olduğu

D-Sırtlanların birbirinden hoşlanmadığı

DOĞRU CEVAP : B- İki sırtlanın da erkek olduğu