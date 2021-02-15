Kim Milyoner Olmak İster'e konuk olan kadın yarışmacı, yanlış cevabı verince ağzı açık kaldı
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Kim Milyoner Olmak İster'e konuk olan kadın yarışmacı, yanlış cevabı verince ağzı açık kaldı

15.02.2021 15:45 | Son Güncelleme: 15.02.2021 16:03

Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşam ekrana gelen bölümünde yarışmacı Sinem Demircan Karadağ, Zeki Müren'in seslendirdiği bir şarkı hakkındaki soruya yanlış cevap verince şoke olurken sunucu Kenan İmirzalıoğlu da şaştı kaldı.

ATV ekranlarının en uzun soluklu yapımlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, cumartesi akşamı yeni bölümüyle ekrana geldi. Evli ve bir çocuk annesi kadın hastalıkları uzman doktoru Sinem Demircan Karadağ, kendisinden çok emin olduğu bir soruyu yanlış bilince dondu kaldı.

KENDİNDEN EMİN ŞEKİLDE CEVAP VERDİ

Yarışmacıya "Zeki Müren'in seslendirdiği 'Uçan kuşlar martılar/ yeşil tatlı bir bahar/ gülen şen sevdalılar vardı' sözlerinin geçtiği şarkının adı nedir?" diye soruldu. İlk barajı başarıyla geçen Karadağ, 3 jokeri olmasına rağmen cevabından çok emin olduğunu söyleyerek "Bitmeyen şarkılar" yanıtını verdi.

Kim Milyoner Olmak İster'e konuk olan kadın yarışmacı, yanlış cevabı verince ağzı açık kaldı

YANLIŞ CEVABI VERİNCE ŞOK OLDU

Cevabının yanlış olmasıyla büyük bir şok yaşayan yarışmacı "İnanmıyorum" diyerek dondu kaldı. Yarışmadan daha çok para kazanmayı hedefleyen yarışmacı, bin TL'lik ödülle ayrıldı.

Kim Milyoner Olmak İster'e konuk olan kadın yarışmacı, yanlış cevabı verince ağzı açık kaldı
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