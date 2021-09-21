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Kim Milyoner Olmak İster'deki para ağacında ödüllerin değeri arttı

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Kim Milyoner Olmak İster'deki para ağacında ödüllerin değeri arttı

Yıllardır büyük bir ilgiyle izlenen Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sezonunda bir değişiklik yapıldı. Yarışmanın para ağacındaki ödüllerin değeri arttırıldı. Yarışmaya 100, 200 ve 400 bin TL gibi para ödülleri getirildi.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği, ATV'nin fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu sezon ödül konusunda büyük bir değişikliğe gitti.

ÖDÜLLERİN DEĞERİ ARTTI

Yarışmanın para ağacındaki ödüllerde artış yapıldı. Yeni sezona hızlı bir giriş yapan yarışmadaki ilk ödül 500 TL'den 1000 TL'ye çıkarıldı. Yeni bölümlerde barajı geçen yarışmacılar 50, 100, 200 ve 400 bin TL gibi büyük ödüller için mücadele edecek.

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yeni para ağacı:

Kim Milyoner Olmak İster'deki para ağacında ödüllerin değeri arttıYeni para ağacı

Kim Milyoner Olmak İster'deki para ağacında ödüllerin değeri arttıYarışmadaki eski para ağacı

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Haber: Kim Milyoner Olmak İster'deki para ağacında ödüllerin değeri arttı - Haberler Magazin
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