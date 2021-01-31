Kim Milyoner Olmak İster başvuru sonuçları belli oldu mu? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümleri ne zaman çekilecek?

Ülkemizde en çok takip edilen bilgi yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster? için yapılan başvuru sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Kim Milyoner Olmak İster başvuru sonuçları belli oldu mu? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümleri ne zaman çekilecek? sorularının cevaplarını sizler için derledik.

Kim Milyoner Olmak İster başvuru sonuçları belli oldu, başvuru nasıl yapılır? Sorusunun cevabı araştırılıyor. Kim Milyoner Olmak İster hiç şüphesiz ekranların en çok izlenen bilgi yarışması. Peki Kim Milyoner Olmak İster başvurusu nasıl yapılır? Kim Milyoner Olmak İster başvurusu için istenen bilgiler neler? Detaylar haberimizde...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER BAŞVURU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Kim Milyoner Olmak İster? başvuruları ATV üzerinden devam ediyor. Sonuçlara dair henüz bir açıklama yer almıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öncelikle adayın 18 yaşını doldurmuş olması gerektiğini belirtelim. İşte başvuru sırasında istenen bilgiler...



Başvuru sırasında istenen bilgiler;



*Fotoğraf

*TC Kimlik No

*Ad Soyad

*Yaşadığınız Şehir

*Doğduğunuz Yer

*Doğum Tarihiniz

*Cinsiyetiniz

*Telefon (Cep)

*Size ulaşabileceğimiz 2.Telefon

*E-Posta Adresi

*Aslen Nerelisiniz?

*En Son Mezun Olunan Okul ve Bölüm

*Mesleğiniz

Çalıştığınız Kurumun Adı

Çalıştığınız Kurumdaki Bölümünüz

Çalıştığınız Kurumdaki Ünvanınız

*Medeni Durumunuz

*Hobileriniz

*Özel Bir Yeteneğiniz var mı?

*Daha Önce Bir Yarışma Programına katıldınız mı?

*Ne Kadar Para Kazanmayı Hedefliyorsunuz? Kazandığınız Parayla Ne Yapmayı Planlıyorsunuz?

*Kendinizi nasıl tanımlarsınız?

*Konuştuğunuz Diller

*Hangi Ülke Ve Şehirleri Gördünüz?

*En Beğendiğiniz Üç Kitap

*En Beğendiğiniz Üç Film

*Dinlediğiniz Müzik Türü Nedir?

*Yaşadığınız ve devam etmekte olan bir sağlık sorununuz var mı?