Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Guinnness sorusu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi

Sunuculuğunu başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptığı Kim Milyoner Olmak İster, dün akşam ATV ekranlarında izleyiciyle buluştu. Yarışmaya İstanbul'dan katılan ve Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü mezunu olan Elif Hanım, 50 bin TL'lik soruda takıldı.

JOKER HAKKI DA KURTARAMADI

Yarışmadaki 50 bin TL değerindeki soru ise "Guinness Dünya Rekorlarına göre tıp tarihindeki en ağır insan kaç kiloydu?" oldu. Şıkları görünce doğru cevabı bulmakta güçlük çeken yarışmacı, çift joker hakkını kullandı. Peş peşe iki yanlış cevap veren yarışmacı 50 bin TL'lik soruda elendi.

Herkesin merak ettiği sorunun cevabı ise 635 idi.

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