Kim Mi Soo kimdir, öldü mü, neden öldü? Hellbound oyuncusu Kim Mi Soo öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi?

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KİM Mİ SOO ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Snowdropp ve Hellbound gibi dizilerde aldığı rollerle tanınan Güney Koreli oyuncu Kim Mi Soo, 30 yaşında hayata veda etti. Ölüm nedeni henüz açıklanmayan genç oyuncu vefatıyla, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Kim'in çalıştığı Sports Donga ajansı yaptığı açıklamada Oyuncunun beklenmedik bir şekilde hayatını kaybettiğini doğruladı. Ajan, genç oyuncunun ölüm nedeni hakkında açıklama yapmadı.

Kim'in ilk ölüm haberini açıklayan Landscape Entertainment gazetesi yaptığı açıklamada, ailenin kızlarının ölümünden dolayı yıkıldığını, bu nedenle genç oyuncunun ölümüyle ile ilgili spekülasyonlardan uzak durulmasını istediğini bildirdi. Gazete ayrıca, cenaze töreninin aile tarafından basına kapalı bir şekilde yapılacağını bildirdi.

KİM Mİ SOO KİMDİR?

Kim Mi-soo (16 Mart 1992 - 5 Ocak 2022), Güney Koreli aktris ve modeldi.

Lipstick Revolution ve Kyungmi's World'deki çalışmaları ile tanınıyordu. Ayrıca ünlü drama Hi Bye, Mama!'da rol aldı.

Kim kısa süre önce JTBC'nin Snowdrop (2021-22) filminde öğrenci aktivist ve destekleyici karakter Yeo Jung-min'i canlandırması ile dikkat çekti.

5 Ocak 2022'de Kim Mi-soo, 29 yaşında belirsiz nedenlerle öldü.

Kim'in ölümü, Kim'in destekleyici bir karakteri canlandırdığı JTBC'nin romantik draması Snowdrop ile aynı zamana denk geldi. Kim'in ölümünden önce, 16 bölümden yedisi yayınlandı ve Snowdrop önceden üretilmiş bir dizi olduğu için çekimler sona erdi.

Ölümünden önce Kim, Disney+'ın Kiss Six Sense adlı dramasında rol aldı ve çekimlere başladı. Kiss Six Sense, Kim Mi-soo'nun ani ölümü nedeniyle o gün için planlanan çekimleri iptal etti.

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