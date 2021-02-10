KİM market çalışma saatleri 2021: KİM, Çağrı, Happy Center, Onur market şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?

KİM market şubeleri ülkemizde pek çok noktada olan marketlerden biri. Müşteriler ise KİM market şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? sorularının yanıtlarını arıyor. Ülkemizde bulunan marketlerden KİM, Çağrı, Happy Center, Onur market şubeleri saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık? sorularının cevapları haberimizde.

1986 yılında ilk kez kurulan KİM market,pek çok noktada yer alan mağazalarıyla birlikte hizmet vermekte. Bu bağlamda alışveriş yapmayı planlayanlar 2021 KİM market saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor. İşte KİM market çalışma saatleri…KİM, Çağrı, Happy Center, Onur market şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? sorularının yanıtlarını derledik.

KİM MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

KİM marketten alışveriş yapmayı planlayanlar KİM market açılış ve kapanış saatlerini ve hafta sonları çalışıp çalışmadığını öğrenmek istiyor. Ülkemizde bulunan market zincirlerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışma saatleri belirlendi. İşte 2020 KİM market çalışma saatleri ve diğer tüm detaylar…

HAPPY CENTER MARKET SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

KİM market hafta içi saat 10.00 ve 20.00, hafta sonu 10.00 ve 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor

ONUR MARKET SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Ülke genelinde vatandaşlarımıza hizmet sunan tüm KİM marketler hafta içi saat 10.00 ve 20.00, hafta sonu 10.00 ve 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor

ÇAĞRI MARKET HAFTA SONLARI ÇALIŞIYOR MU?

Haftanın 7 günü (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar) hizmet vermektedir.