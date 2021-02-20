Kim Kardashian, eşi Kenya West'ten boşanmak için dava açtı
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Kim Kardashian, eşi Kenya West'ten boşanmak için dava açtı

20.02.2021 02:21 | Son Güncelleme: 20.02.2021 02:24
Kim Kardashian, eşi Kenya West'ten boşanmak için dava açtı

NEW ABD'de magazin dünyasının önde gelen isimlerinden televizyon yıldızı Kim Kardashian'ın şarkıcı eşi Kenya West'ten boşanmak için dava açtığı belirtildi.

NEW ABD'de magazin dünyasının önde gelen isimlerinden televizyon yıldızı Kim Kardashian'ın şarkıcı eşi Kenya West'ten boşanmak için dava açtığı belirtildi.

ABD medyasına yansıyan haberlerde, 40 yaşındaki Kardashian'ın Hollywood'un ünlü boşanma avukatı Laura Wasser ile Los Angeles merkezindeki mahkemeye başvurduğu kaydedildi.

2014'ten beri evli olan Kim-Kenya çiftinin 4 çocuğu bulunuyor.

Boşanma için dilekçede herhangi bir neden gösterilmezken, 43 yaşındaki West'in daha önce açıkladığı bipolar (çift kişilik) rahatsızlığının boşanmada ana etken olabileceği konuşuluyor.

Çiftin, evlenmeden önce "ön evlilik anlaşması" yaptıkları için boşanma sürecinin uzun sürmeyeceği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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