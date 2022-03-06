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Kim Kardashian Boşanmasını Kutladı

Snob Magazin - Magazin
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Kim Kardashian Boşanmasını Kutladı

2014 yılında Kanye West ile dünyaevine giren Kim Kardashian, geçtiğimiz günlerde resmen boşanmıştı. Boşanmayı kutlayan Kim Kardashian, Instagram'da çarpıcı pozlarını paylaşarak "Ben hazırım" mesajı verdi.

Kim Kardashian ve Kanye West, 8 yıllık evliliklerini noktaladı. Geçen yıl şubat ayında yollarını ayırmaya karar verdiklerini açıklayan Kim Kardashian ve Kanye West'in boşanma davası sonuçlandı.

Ünlü rapçi Kanye West'e boşanma davası açan Kim Kardashian, geçen aralık ayında yasal olarak bekar olmak için talepte bulunmuştu. Mahkeme, sonuçlanan kararda Kim Kardashian'ı, artık bekar ilan etti.

Boşanmayı kutlayan Kim Kardashian, Instagram'da çarpıcı pozlarını paylaşarak "Ben hazırım" mesajı verdi. Ünlü yıldızın başında motosiklet kaskı ve altında havlu ile olan fotoğraflarına dakikalar içinde binlerce beğeni yağdı.

VELAYETLER ORTAK

Evlilik sözleşmesine bağlı kalan ikiliden Kanye West, geçtiğimiz yıl nisan ayında mahkemeye başvuru yapmıştı ve dört çocuklarının ortak velayetini talep etmişti. Çift, ortak velayet konusunda ortak noktada buluştu.

Snob Magazin - Magazin

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