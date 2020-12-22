Kim Kardashian bin takipçisine 500 dolar gönderecek
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Kim Kardashian bin takipçisine 500 dolar gönderecek

22.12.2020 13:50 | Son Güncelleme: 22.12.2020 14:17

Dünyaca ünlü şov yıldızı Kim Kardashian, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yardıma muhtaç bin kişiye 500 dolar göndereceğini söyledi. Kardashian bunun için de tek bir şart belirledi.

KKW Beauty markasının kurucusu ve Ermeni asıllı reality show yıldızı Kim Kardashian, koronavirüs salgını nedeniyle maddi zorluk çeken takipçilerine yardım etmek için harekete geçti.

"1000 KİŞİYE 500 DOLAR GÖNDERECEĞİM"

Twitter hesabından paylaşım yapan ünlü yıldız, "Selam arkadaşlar! Yılın en mükemmel zamanı. Biliyorum 2020 çok zordu ve insanlar mücadele ediyor ve kiralarını nasıl ödeyeceklerine, tabağa nasıl yemek koyacaklarına ya da çocukları için ağacın altına nasıl hediye koyacaklarına dair endişe duyuyor. 1000 kişiye 500 dolar göndererek sevgiyi yaymak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kardashian'ın 500 dolar vermek için şartı ise belirlediği etiket ile yanıt yazmak oldu. Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede 200 binden fazla yorum aldı.

Kim Kardashian bin takipçisine 500 dolar gönderecek
Kim Kardashian bin takipçisine 500 dolar gönderecek
Haber Yorumları (1)
AHMET: türk arkadaşlar basvurmayı düşünmesin parayı göndereceği uygulama türkiye de çalısmıyor
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500
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 14:17:47. #1.14#
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