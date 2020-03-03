Kim Jong-un, karizmayı çizdirmemek için maske takmadı
Dünya genelinde koronavirüs salgını kol gezerken Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un füze denemesini maske takmadan yapması dikkat çekti.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ordu güçlerinin dün Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) doğru birden fazla kısa menzilli füze ateşlemesini koronavirüs tehdidi nedeniyle maske takan askerlerle birlikte izledi. Askerlerin aksine Kuzey Kore liderinin maske takmaması dikkat çekti.
Kuzey Kore'nin devlet haber ajansı KCNA'da yer alan haberde, Kim'in, dün ülkenin doğusundaki Wonsan kentinde yapılan "savaşa hazırlık tatbikatı"nı yerinde izlediği belirtildi. Haberde, tatbikatın başarılı şekilde sonuçlandığı, ateşlenen kısa menzilli balistik füzelerin de Kuzey Kore'nin doğu sınırlarına düştüğü ifade edildi.
MASKE TAKMADAN TAKİP ETTİ
Kim'in etrafındaki askeri yetkililerin maske taktığı vurgulanan haberde, kendisinin ise tatbikatı maske kullanmadan takip ettiğine dikkat çekildi.
ASKERLERİN TOPLU EĞİTİM YAPMALARI YASAK
Haberde, Kuzey Kore'de yeni tip koronavirüs tehdidi nedeniyle askerlerin toplu eğitim yapmalarının geçici yasaklandığı vurgulandı. Kuzey Kore'de yetkililer, devlet medyası aracılığıyla ülkede yeni tip koronavirüs vakası bulunmadığına ilişkin açıklamalar yapsa da ocak ayından bu yana en az 20 kişinin şüpheli biçimde hayatını kaybettiği bildirildi.
İşte füze denemesinden kareler;