Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'dan ABD'ye gözdağı: Dünyanın en güçlü silahı devlet kanalında tanıtıldı

Dünyanın en kapalı ülkesi Kuzey Kore'deki askeri geçit töreninde sergilenen denizaltıdan atılan yeni füzeler, devlet kanalındaki yayında "Dünyanın en güçlü silahı" olarak tanıtıldı. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ABD Başkanı kim olursa olsun, tutumlarının değişmeyeceğini ve nükleer silahlar geliştirmeye devam edeceklerini söylemişti.

Kim Jong-un liderliğindeki Kuzey Kore'de askeri geçit töreninde denizaltıdan fırlatılmak üzere tasarlanan füzeler ve diğer askeri donanımlar sergilendi. Denizaltıdan güdümlü füzelerinin sergilendiği askeri geçit törenini, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da izledi. Törende, en az dört denizaltıdan güdümlü füze de dikkat çekti.

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Tören, ülkede nadiren gerçekleşen bir siyasi toplantıda Kim Jong-un, ABD'yi ülkesinin "en büyük düşmanı" olarak tanımlamasından bir hafta sonra düzenlendi. Askeri geçit töreninde denizaltıdan atılan yeni füzelerin devlet kanalında 'Dünyanın en güçlü silahı' olarak nitelendirildiği ifade edildi.

"BIDEN HÜKÜMETİNE YÖNELİK GÜÇ GÖSTERİSİ"

Törende ayrıca, mobil kara rampalarından atılmak üzere tasarlanmış çeşitli katı yakıtlı silahlar da sergilendi. Törenin, Kuzey Kore liderini 'haydut' olarak nitelendiren ve yakında başkanlık koltuğuna oturacak olan Joe Biden hükümetine yönelik 'bir güç gösterisi' olarak değerlendirildi.

"KUZEY KORE'NİN RUHU ASLA DEĞİŞMEYECEK"

Kim cumartesi günü yaptığı açıklamada, "ABD'de iktidarda kim olursa olsun, Kuzey Kore karşıtı politikanın gerçek doğası ve gerçek ruhu asla değişmeyecek. Nükleer silahların gelişimi kesintisiz olarak ilerletilecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı