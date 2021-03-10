Kim bilir? Dost TV yarışması saat kaçta? Kim bilir? Dost TV yarışmasına nasıl katılırım?
10.03.2021 21:07 | Son Güncelleme: 10.03.2021 21:13
Vatandaşlar tarafından merakla izlenen Kim Bilir? Dost Tv yarışması katıl! Kim bilir? Dost TV yarışması saat kaçta? Kim bilir? Dost TV yarışmasına nasıl katılırım?
Hafta içi yayınlanan ve ilgi gören yarışma programı Kim bilir? Dost TV yarışması saat kaçta? Kim bilir? Dost TV yarışmasına nasıl katılınır?
KİM BİLİR? DOST TV SAAT KAÇTA?
Dost FM/ Dost TV ortak yayınıyla "Kimbilir" programı; pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri saat 22.00'de sizlerle. Yarışmaya katılmak için kimbilir.dosttv.com adresine girip kayıt yaptırabilirsiniz.