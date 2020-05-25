KİLYOS'TA JANDARMA ATLI BİRLİKLERİ ORMANDA DENETİM YAPTI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KİLYOS'TA JANDARMA ATLI BİRLİKLERİ ORMANDA DENETİM YAPTI

Haber-Kamera Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZİSTANBUL, DHAİstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı atlı birlikler, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle Kilyos Gümüşdere'de ormanlık alanda denetim yaptı.

25.05.2020 19:04 | Son Güncelleme: 25.05.2020 19:11

Haber-Kamera Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZİSTANBUL, DHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı atlı birlikler, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle Kilyos Gümüşdere'de ormanlık alanda denetim yaptı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda 4 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması süresince İstanbul'un birçok noktasında polis, bekçi ve jandarma tarafından sıkı denetimler yapılıyor. İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı atlı jandarma birlikleri tarafından ise Kilyos Gümüşdere'de ormanlık alanda kısıtlamaya uyulup uyulmadığı denetlendi. Birlikler, özellikle araçların giremediği alanlarda özel eğitimli asayiş atlarıyla piknik yapan ya da yürüyüşe çıkan vatandaşları denetliyor, asayiş kontrolü yapıyor.

BU HİZMETİN DEVAM ETMESİNİ İSTİYORUZ

Gümüşdere'de işletmesi bulunan ve burada yaşayan Alp Arslan ise denetimlerden memnun olduğunu ve bu denetimlerin bölgede kalıcı hale gelmesini istediğini dile getirdi. Arslan, 'Gümüşdere'de bölge sakiniyim. Ormanda gezdiğimizde kaçak avlanamadan, çöp atana kadar pek çok vaka oluyor. Jandarma atlı birliğin çok büyük faydası oldu. Bu tür olaylara direkt müdahale eder hale geldiler. Araçların giremedikleri noktalarda, sahilde ve ara yollarda çok büyük etkileri oldu. Bölge halkı da onları çok sevdi. Koronavirüs kapsamının dışında da bu hizmetin devam etmesini bölge halkı olarak istiyoruz. Sahile gelen, balık tutmak isteyen, güneşlenmek isteyen çok kişi vardı. Bunların hepsi yok oldu. Ormanda piknik yapmaya gelenler atlı birliklerin varlığını görünce kimse gelmemeye başladı dedi.

Topkapı Sarayı'nı koruma görevinde yer alan atlı jandarma birlikleri sokağa çıkma kısıtlaması olduğu günlerde Kilyos'a gelerek sahil, plaj ve ormanlık alanda denetimlerini gerçekleştiriyor. Denetimler 26 Mayıs saat 24.00'a kadar devam edecek.

KİLYOS'TA JANDARMA ATLI BİRLİKLERİ ORMANDA DENETİM YAPTI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl'de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi Haber
Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl'de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulisleri sallayan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt: Daha 3 yılımız var Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulisleri sallayan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt: Daha 3 yılımız var
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem Haber
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
Uzmanlar yanıtladı: Türkiye'de vaka sayısı son günlerde neden binin üstüne çıktı? Haber
Uzmanlar yanıtladı: Türkiye'de vaka sayısı son günlerde neden binin üstüne çıktı?
Yaşlı çiftin, jandarmalarla yaşadığı 'harçlık' diyaloğu hem güldürdü hem de duygulandırdı Haber
Yaşlı çiftin, jandarmalarla yaşadığı "harçlık" diyaloğu hem güldürdü hem de duygulandırdı
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü Haber
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü
Temel Karamollaoğlu'nun 'Demokrasi' çıkışı akıllara Aysun Kayacı'yı getirdi
Temel Karamollaoğlu'nun "Demokrasi" çıkışı akıllara Aysun Kayacı'yı getirdi
Trafik sigortasında aylık olarak yapılan fiyat artışı yarı yarıya düşürüldü
Trafik sigortasında aylık olarak yapılan fiyat artışı yarı yarıya düşürüldü
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı
Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi
Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi
Van'da bazı vatandaşlar, hastaneye gitmek için izin alıp akraba ziyaretine gidiyorlar
Van'da bazı vatandaşlar, hastaneye gitmek için izin alıp akraba ziyaretine gidiyorlar
Eşi yardım etmek için çırpınsa da traktörün altında kalan yaşlı adam kurtarılamadı
Eşi yardım etmek için çırpınsa da traktörün altında kalan yaşlı adam kurtarılamadı
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu
Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı
Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı
Çekirgeler, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni istila etti
Çekirgeler, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni istila etti
Beşiktaş Dorukhan Toköz ile sözleşme yenilemek istiyor
Beşiktaş Dorukhan Toköz ile sözleşme yenilemek istiyor
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu
Bayram şekeri için ağlayan miniğin yüzünü, belediye başkanı güldürdü
Bayram şekeri için ağlayan miniğin yüzünü, belediye başkanı güldürdü
26 ilde yapılan ankete göre korona döneminde vatandaşların yüzde 50'sinin geliri azaldı
26 ilde yapılan ankete göre korona döneminde vatandaşların yüzde 50'sinin geliri azaldı
El öpme geleneğine, sosyal mesafe kuralına uygun korona tarifesi
El öpme geleneğine, sosyal mesafe kuralına uygun korona tarifesi
Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti
Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti
Diyarbakır polisi, terör örgütü PKK'nın Ramazan Bayramı'nı kana bulama planlarını suya düşürdü
Diyarbakır polisi, terör örgütü PKK'nın Ramazan Bayramı'nı kana bulama planlarını suya düşürdü
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeyen gençler, mahallede futbol maçı yaptı
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeyen gençler, mahallede futbol maçı yaptı
Sultanbeyli'de husumetli iki aile arasında bıçaklı kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı
Sultanbeyli'de husumetli iki aile arasında bıçaklı kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı
Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi
Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi
Ulu Cami önünde insanlara İslam'ı anlatan 'Filozof Ramazan' akıl hastanesine yatırıldı
Ulu Cami önünde insanlara İslam'ı anlatan 'Filozof Ramazan' akıl hastanesine yatırıldı
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu
ABD'den dikkat çeken yorum: Libya'daki başarının arkasında Türk SİHA'ları var
ABD'den dikkat çeken yorum: Libya'daki başarının arkasında Türk SİHA'ları var
Zeynep'in annesi, milli boksöre lanet okudu: Katil, kızımı parçaladın
Zeynep'in annesi, milli boksöre lanet okudu: Katil, kızımı parçaladın
Sulama kanalında kurt yavrusu gören Sivaslının şaşkınlığı kamerada
Sulama kanalında kurt yavrusu gören Sivaslının şaşkınlığı kamerada
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kenan Doğulu Türkan Şoray Hande Ataizi Bergüzar Korel
Spor Ali Koç Rıza Çalımbay Kenan Sofuoğlu Emre Belözoğlu Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Su Kadın Bayram Jandarma
Şu an buradasınız: KİLYOS'TA JANDARMA ATLI BİRLİKLERİ ORMANDA DENETİM YAPTI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.5.2020 19:12:58. #1.15#
title