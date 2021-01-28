Kiloları verdi, lisanslı fitness sporcusu oldu
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Kiloları verdi, lisanslı fitness sporcusu oldu

28.01.2021 10:24 | Son Güncelleme: 28.01.2021 10:28
Kiloları verdi, lisanslı fitness sporcusu oldu

ANTALYA'da kilosu nedeniyle yürümekte ve nefes almakta zorlanan, bu nedenle uyuyamayan DJ Medar Arıoğlu (41), spor ve diyetle 7 ayda 105 kilodan 68 kiloya düştü.

ANTALYA'da kilosu nedeniyle yürümekte ve nefes almakta zorlanan, bu nedenle uyuyamayan DJ Medar Arıoğlu (41), spor ve diyetle 7 ayda 105 kilodan 68 kiloya düştü. 2 yıl içinde yağlarından kurtulup kilosunu 76'da sabitleyen Arıoğlu, Fitness Federasyonu'na bağlı lisanslı vücut geliştirme sporcusu olduğunu pandemi sonrası müsabakalarda yarışacağını anlattı.

Antalya'da aşırı kiloları nedeniyle kendisini sosyal hayattan dışlayan, nefes almakta ve yürümekte zorluk çeken DJ Medar Arıoğlu, düzenli diyet ve sporla 7 ayda 105 kilodan 68 kiloya düştü. Arıoğlu, başarısını disipline borçlu olduğunu söyledi.

Öncesinde 100 metre yürüyemediğini, vücudunun farklı yerlerinde ağrı ve kasılmalar yaşadığını anlatan Arıoğlu, kiloları nedeniyle bir gece uyuyamamasının kırılma noktası olduğunu belirtti. Yürüyüşe çıktığı ilk günlerde bacağında ve belinde kasılmalar olduğunu anlatan Arıoğlu, kimi zaman yürüyüşü yarıda kesip evine taksiyle döndüğünü söyleyerek, "Zor zamanlardı. Çok zorlandım. Kilolu yaşamanın zorluğuna katlanamamak beni motive etti. Şimdi ise profesyonel spor hayatına giriş yaptım. Obeziteyi elimin tersiyle itip, profesyonel fitness sporcusu oldum. Gelecekte, iyi bir eğitmen olmayı hedefliyorum" dedi.'SPOR, DİYET VE DÜZENLİ BESLENME BENİM VAZGEÇİLMEZLERİM'Kilo vermek için çok mücadele ettiğini ve acı çektiğini aktaran Arıoğlu şöyle konuştu: "Kimi zaman 20 kilometre yürüdüğüm oldu. Yediklerimi ve içtiklerimi tamamen değiştirdim. Yemeklerimde un, şeker ve tuza yer vermedim. Protein ağırlıklı beslenip, her gün spor yaptım. İlk günlerde 5 dakika aralıksız yürüyemezken, zamanla bu saatlere çıktı. 7 ayda verdiğim kiloların ardından bedenimde sarkmalar meydana geldi. Salon sporuna başlayarak sıkılaşma ve kas yapacak antrenmanlar gerçekleştirdim. Artık alıştım. Benim için spor, diyet ve düzenli beslenme vazgeçilmezim."

Kilo verip fit bir vücuda sahip olduktan sonra ailesinden ve yakın arkadaşlarından olumlu dönüşler aldığını, bu dönüşlerin motivasyonunu yükselttiğini belirten Arıoğlu, "Mutlu bir insan oldum. Kendimi seviyorum. En önemlisi, artık yürümek, koşmak beni korkutmuyor. Fiziksel gücümün artması, kilolarımın gitmesi beni ben yaptı. Aynı zamanda Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu'na bağlı lisanslı sporcuyum. Pandemi sonrası yarışmalarda yarışacağım" diye konuştu.


Kiloları verdi, lisanslı fitness sporcusu oldu
Kiloları verdi, lisanslı fitness sporcusu oldu
Kiloları verdi, lisanslı fitness sporcusu oldu
Kiloları verdi, lisanslı fitness sporcusu oldu
Kiloları verdi, lisanslı fitness sporcusu oldu
Kiloları verdi, lisanslı fitness sporcusu oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim LALELİ

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