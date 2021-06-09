Kilo kaybı yaşayan Kim Jong-un'un sağlık durumu endişelendirdi
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Kilo kaybı yaşayan Kim Jong-un'un sağlık durumu endişelendirdi

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Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un önceki gün katıldığı bir etkinlikten çekilen fotoğrafı dünya basınını hareketlendirdi. Kim'in aşırı kilo verdiği görülürken, kolundaki saatin kayışını daha fazla sıktığı fark edildi. Kim'in sağlık problemleri nedeniyle kilo verdiği düşünülüyor.

Son dönemde sağlık sorunu yaşadığına dair iddiaların ortaya atıldığı Kim Jong-un'un önceki fotoğraflarını yayınlayan NK News, "Çok ciddi kilo vermiş. En sevdiği saat olan 12.000 dolar değerindeki saatin kayışını daha da sıkmış" yorumunu yaptı.

Kilo kaybı yaşayan Kim Jong-un'un sağlık durumu endişelendirdi

GEÇEN YILLARDA AĞIR SAĞLIK SORUNLARI YAŞAMIŞTI

2011 yılında kalp krizinden öldüğü tahmin edilen babası Kim Jong-il gibi sigara tiryakisi olan Kim Jong-un geçen yıllarda ağır sağlık sorunu yaşamıştı.

Güney Kore istihbarat servisi geçen yıl Kim'in yaklaşık 140 kilogram olduğuna dair bilgi edindiklerini açıklamıştı. NK News, Kim Jong-un'un 2011'de göreve geldiğinden beri her yıl ortalama 6-7 kilogram aldığını yazdı.

"İMAJINI DÜZELTMEK İÇİN KİLO VERMİŞ OLABİLİR"

Kim Jong-un'un bir hastalığı mı var, yoksa bilinçli bir şekilde mi kilo veriyor bilinmiyor. NK News'e konuşan bir uzman analist, "Kim Jong-un, ülkesindeki imajını düzeltmek için kilo vermiş olabilir. Çünkü ülkesinde gıda sorunu var ve koronavirüsü sebebiyle Çin'le ticaret de dramatik bir şekilde düştü" yorumunu yaptı.

Kilo kaybı yaşayan Kim Jong-un'un sağlık durumu endişelendirdi
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