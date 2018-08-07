- Kilisli mühendislerden Suriyeli mühendislere belediyecilik semineri

AZEZ - Kilis Belediyesindeki çalışan mühendisler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteği ile Özgür Suriye Ordusunun Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatıyla DEAŞ, PKK ve YPG'den temizlenen Suriye'nin kuzeyindeki yerleşim bölgelerindeki belediyelerde görevli 200 kadar mühendise belediyecilik hizmetleri konusunda seminer verdi.

Seminere süpervizörlük yapanlar arasında Kilis Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Saide Begüm Bostancı, Kilis Belediyesi Planlama Müdürü Muhammed Murat Belgin yer aldı. Belediyecilik hizmetleri konusunda tecrübe aktarımı konusundaki seminere Suriye'nin rejim muhaliflerinin yönetiminde bulunan çeşitli yerleşim bölgelerindeki mahalli yönetimlerinden 200 kadar Suriyeli mühendis katıldı.